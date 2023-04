Câți bani a încasat Kamara la Survivor România 2023. Poveste impresionantă de viață pentru artistul de la Alb Negru

Câți bani a încasat Kamara de la Survivor România. Cu ce sumă a plecat acasta acasă după ce a rezistat săptămâni bune în competiție.

Câți bani a încasat Kamara la Survivor România 2023

, dar nu cu mâna goală. Acesta a primit pentru fiecare săptămâna din competiție suma de 3.000 de euro. Astfel, Kamara a strâns câteva mii de euro pe tot parcursul său în Dominicană.

Artistul era dezamăgit de faptul că publicul nu l-a mai vrut în competiție. Acesta spune că nu și-a îndeplinit misiunea de tată, pentru că voia să strângă cât mai mulți bani pentru fiul său, Leon.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc!”, a fost mesajul transmis de Kamara după plecare.

Kamara de la Survivor, poveste de viață impresionantă

Kamara nu a dus deloc o viață ușoară. Acesta și-a pierdut tatăl când avea doar șapte ani. Apoi, el a plecat în Guineea cu mama sa, unde a avut un șoc pe mai multe planuri.

„Când am plecat din România, la vârsta de aproape 8 ani, în Guineea, în România erau -10 grade, acolo erau 30. A fost un șoc termic, dar mai ales cultural.

Când am plecat din România, am luat și televizorul. Dar am luat și radioul. Era radioul tatălui meu, tatăl meu a murit când aveam 7 ani”, a povestit Kamara.

a spus că toată copilăria s-a confruntat cu bullying-ul. Copiii îi loveau, îi furau mâncarea și țipau mereu la el.

„Voiau să mă bată, să-mi ia sandviciul, să-mi ia lanțul de la gât. În copilărie m-au abuzat, mi-au furat sandviciul din mână. Urlau la mine, țipau la mine, mă abuzau fizic și psihic”, a povestit el la Pro TV.