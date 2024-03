Câți bani are de fapt Mitică Dragomir? Ce a răspuns când s-a pronunțat suma de 100 de milioane de euro

S-a aflat câți bani are Mitică Dragomir. . Reacție hilară când a auzit de 100 de milioane de euro.

Câți bani are Mitică Dragomir? „De 12 ani nu mai am nimic”

Dumitru Dragomir susține că în afară de casă nu mai are nimic pe numele său. Totuși, averea „Oracolului din Bălceși” este una colosală.

„(n.r. – Ai avut vreodată 100 de milioane de euro?) Domne, e prea mult așa ceva. Dar, așa, proprietăți… Peste jumătate. Peste 50 de milioane de euro. Nu este un secret. E munca noastră.

Eu de 12 ani nu am nimic, doar pensia. Nimic, nimic. Am dat tot. Am numai casa. Doar casa o mai am pe numele meu”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, emisiune care e live pe , în fiecare luni, de la ora 13:30.

Cum a făcut Dragomir avere

De-a lungul showului viral „Max Profețiile lui Mitică” Dumitru Dragomir a dezvăluit mai multe secrete din tinerețea sa,

„Înainte am dat la drept și n-am reușit. Mă însurasem cu o fată frumoasă și deșteaptă, iar tatăl ei tot întreba ce face cu golanul ăla, adică cu mine. Eu terminasem liceul și nu reușisem să intru la drept. Nevastă-mea mi-a spus să nu stau degeaba, să mă apuc să fac ceva, să am o preocupare.

Și m-am dus să fac o școală postliceală la Craiova de Construcții Hidrotehnice. Am terminat-o cu brio și am învățat și carte. E singura la care chiar am învățat carte. După am făcut de frumusețe o altă facultate, cum fac toți. Când mi-am rupt piciorul la Vâlcea, având și școală, mi-au dat o epurare chimică la Vâlcea”.

„Din acel moment am ’explodat’!”

„Pentru 20 de muncitori care făceau canalizări de 800. Am învățat acolo meserie. Și am spus să mă apuc de ce știu eu. 100.000 aveam! M-am dus la bancă, la LibraBank. Chiar dacă au făcut bani de pe urma mea și eu la rândul meu am făcut bani cu ajutorul lor. Și nu cunosc niciun director de-acolo. Unde găsesc o filială, acolo mă duc.

M-am dus cu nevastă-mea la un spectacol de teatru, iar lângă era o filială din asta. M-am dus acolo și i-am întrebat dacă nu îmi dau și mie niște bani împrumut.

Toată lumea mă știe pe mine. Le-am spus că am 100.000 de euro. Le-am spus că am un loc în Sebastian, am 1.500 de metri pe Sebastian și că vreau să fac un bloc”, a continuat nea Mitică.

„Mi-au spus să mă duc să-mi iau autorizații și după să mă întorc la ei. M-am dus, mi-am luat autorizațiile, a durat ceva. Am luat banii împrumut, într-un an am făcut unul dintre cele mai frumoase blocuri din București. Mi-au dat cu împrumut 3 milioane de dolari.

Aveam garanție hotelul. Hotelul era în 15 milioane de euro. Mai aveam și un bloc pe lângă ligă. Mai făcusem și 16 vile prin Pipera, dar am cumpărat bucăți de pământ.

Am făcut acel bloc și de-acolo am explodat. După, m-am apucat să cumpăr pământ bun și am zburat cu astea. Mulțumesc lui Dumnezeu, iar au început să se vândă.

Nu încasez un milion de euro pe lună, cam în jur de 700-800.000 de euro pe lună. Jur, din toate firmele mele eu nu am luat un leu salariu sau dividente de când mă știu. Le-am dat fiului meu și familiei mele. Eu trăiesc din pensia mea și a nevestei mele”, a dezvăluit fostul președinte LPF.

