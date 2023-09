Câți bani câștigă, Alina Ceușan, prezentatoarea Love Island de la Pro TV, lunar. Suma pare de-a dreptul ireală

Câți câștigă Alina Ceușan, prezentatoarea Love Island de la Pro TV, lunar. Suma pare de-a dreptul ireală. Fosta concurentă de la Asia Express a dat cărțile pe față în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, la Sosurile picante.

Alina Ceușan, de la Pro TV, care va apărea pe sticlă din această toamnă, a spus ce venituri lunare încasează. Frumoasa blondină are un câștig impresionant din activitatea pe care o desfășoară în mediul online.

Influencerița i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că „suma medie pe care o câștigă lunar din online” este de 15.000 de euro, însă în urmă cu câteva luni recunoaștea că aceasta poate crește și mai mult. Încasările vedetei diferă de la o lună la alta.

„Sunt adunați din toate zonele, sunt luni și luni. Sunt luni când sunt peste această sumă, sunt luni când sunt sub această sumă. Dar e vorba de acest venit care este făcut și din contractele din online cât și din alte colaborări și din partea de branduri pe care o avem.

În zona de online se câștigă foarte, foarte bine”, spunea la un moment dat Alina Ceușan în podcast-ul lui Jorge de pe Youtube. Creatoarea de conținut se numără printre primele românce care au făcut această meserie.

Cum a început Alina Ceușan să fie blogger

Alina Ceușan a dezvăluit cum a început să fie blogger, totul pornind de la un proiect pe care l-a avut pentru facultate. De acolo a început să vadă totul ca o afacere și a scris numeroase articole pe diverse teme.

La început nu avea un nume cu care să se recomande în mediul online, dar apoi a început să dețină un jurnal online. A putut să se exprime cum a dorit, să scrie tot ce-i trece prin minte, nefiind limitată nici la capitolul fotografii.

„Nu am avut haine, nu am avut nişte posibilităţi materiale extraordinare. Mă jucam cu tot ceea ce înseamna uniformă, hainele pe care le aveam acasă. Luam hainele pe care le găseam în Second Hand ca să îmi creez ţinute.

Încercam tot timpul să arăt diferit faţă de restul lumii. Uite care-i treaba, eu cred că pasiunea asta pentru modă există cumva, pentru frumuseţe, există cumva în stare latentă în fiecare femeie.

Pasiunea pentru scris, însă, mi-a fost inspirată de profesoara mea de limbă română din liceu, Raluca Popa. Îmi plăcea foarte mult să scriu esecuri, să citesc poezii”, a spus Alina Ceușan pentru Antena Stars, notează .