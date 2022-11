Câți bani face Alina Ceușan din firmele pe care le deține? ”Este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie”

Alina Ceușan s-a făcut remarcată ca influenceriță, ulterior participând alături de colega de suferință, Carmen Grebenișan, în cursa infernală din Asia Express. Implicată și în afaceri de câțiva ani de zile, deținătoare a brand-urilor Retro Future, INFSD, Mon Petit Jo, blondina a ajuns să facă mii de euro lunar.

Alina Ceușan, mii de euro lunar din afacerile cu haine

Conform informațiilor obținute de FANATIK vedeta avea în anul 2021 o cifră de afaceri anuală de 1.294.313 lei doar din brand-ul de haine Retro Future Babe, cu un profit net de 243.207 lei. La care se adăugă sumele profit de 718.260 de lei, de pe urma firmei AAliceusanpublique, 98.518 de lei din afacerea cu costume și accesorii de baie. De asemenea, 93.972 de lei bani proveniți din GV Factory Mall și 115.761 de lei – Mon Petit Jo.

La un calcul simplu, pentru ultimul an fiscal, .

”Finalul de an vine cu foarte multe satisfacții”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, fosta concurentă de la Asia Express face dezvăluiri uluitoare despre suma cu multe zerouri pe care o are profit și în anul 2022.

”Business-ul merge bine, suntem în creștere, ceea ce mă bucură. Suntem acolo zi de zi. Muncim și nicio zi nu este ușoară, însă, finalul de an vine cu foarte multe satisfacții. Eu mă ocup de direcția artistică”, a declarat Alina Ceușan.

”Este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie”

Întrebată de reporterul de la FANATIK dacă se fac bani mulți de pe urma afacerilor pe care le deține, Alina afirmă: ”Cred că cel mai important lucru de ținut minte atunci când cineva își dorește să înceapă o afacere în zona de fashion este faptul că, în primul rând, este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie. Apoi este vorba de foarte multă perseverență și câțiva ani de muncă intensă pentru a pune un brand pe piață.

Meseria de content creator este una foarte profitabilă, însă, trebuie să treacă destul de mult timp până în momentul în care câștigurile să fie notabile. Nu stă nimeni după tine să-ți spună că ai depășit deadline-ul sau că ar trebui să-ți iei mai multe proiecte, deci depinde doar de tine cum împarți timpul și resursele”, a mai mărturisit vedeta.

Sacrificiile pe care le-a făcut fosta concurentă de la Asia Express pentru reușita în afaceri

După ani de muncă asiduă, influencerița a ajuns să fie mulțumită de încasări, dar, recunoaște că nu i-a fost deloc ușor. Ca un sfat pentru cei care vor să pășească în acest domeniu al fashionului, ea susține că cel mai important este să fii dispus și să faci lucruri mai puțin plăcute când vine vorba de business.

”Să acționeze în primul rând, just do it. Dar și să se întrebe ce lipsește din această industrie și care este acel element de noutate cu care pot veni ei.

Să înțeleagă că lucrurile bune vin în timp cu foarte multă atenție la detalii și, poate că, de cele mai multe ori vei avea de făcut lucruri mai puțin plăcute când vine vorba de business. Toate sunt foarte importante pentru evoluția ta”, a completat Alina Ceușan.

Cum se împarte Alina Ceușan între familie și business?

Zilnic prinsă la birou cu acte și treburi de pus la punct, Alina Ceușan a învățat să-și managerieze timpul, așa încât să nu-și neglijeze soțul și fiul, Rock, de doar 2 anișori.

”Sunt perioade și perioade, însă încercăm ca de cele mai multe ori weekend-urile, serile și diminețile să fie dedicate familiei. Astfel se creează un echilibru frumos între muncă și viața personală. Sunt chiar o mamă dedicata și nu simt că am neglijat vreodată familia”, a mai adăugat frumoasa blondină pentru FANATIK.

Cum face ca fiul să nu-i după lipsa când nu este în preajma lui

În ceea ce privește viața de mămică, vedeta afirmă că în relația cu unicul ei fiu, cel mai importantă este comunicarea. De aceea, de fiecare dacă când lipsește de lângă el, îi explică cât timp va fi plecată, de ce, pentru a-i fi mai simplu că accepte că nu-l părăsește.

”Cred că în relația cu copilul nostru este foarte important să fim comunicativi și sinceri, de aceea de fiecare dată când plec undeva, chiar și preț de o oră, îi explic că mă întorc.

Sunt genul de persoană cu picioarele pe pământ care nu se stresează prea mult, deci nu mă panichez”, mai susține prietena cea mai bună a lui Carmen Grebenișan.

”Nu cred în a merge la culcare supărată”

Stresul și multele griji își pun amprenta pe relația amoroasă a celebrei influncerițe, uneori escaladând până la mici certuri. Însă, a învățat de-a lungul anilor că nu merită să piardă clipe importante pentru supărări nesemnificative.

”Să fiu sinceră nu ne prea certăm, iar orice mica neînțelegere se rezolvă în maxim câteva ore. Eu una nu cred în a merge la culcare supărată. Avem un timp mult prea scurt în viața asta pentru a-l pierde cu supărări nesemnificative și cred că totul se clădește pe baza respectului reciproc”, a mai spus femeia de afaceri.

Tips-urile de înfrumusețare ale Alinei Ceușan

Mereu cu o imagine impecabilă, Alina Ceușan a impresionat la fiecare apariție. Un exemplu pentru tinerele domnișoare, ea .

”În primul rând demachierea – în fiecare seară indiferent de circumstanțe. Nu renunț la uleiul de păr care este salvator pentru părul meu blond. Încerc să am o viață activă și o dietă echilibrată. Chiar dacă unele zile nu ajung la sală, încerc să egalez din dietă sau invers”, a mai punctat vedeta.

Banii pe care îi face și din imagine și atunci, o sumă frumușică revine lunar serviciilor de înfrumusețare și lucrurilor esențiale feminine. De asemenea, pe lista ei de priorități se află și plecările din țară, cursuri de specializare, școlarizare pentru a se dezvolta per total în ceea ce înseamnă imagine.

”Imaginea nu înseamnă doar cum arăti, ci și modul în care te prezinți. Așa că, în momentul de față investițiile se traduc și în plecări din țară, cursuri de specializare, școlarizare, timp petrecut citind, învățând ceva nou, sau relaxându-mă. Însă, da, există și un buget cheltuit lunar pe servicii de înfrumusețare și lucruri esențiale feminine”, a mai spus, pentru FANATIK, Alina Ceușan.