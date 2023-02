Câți bani câștigă un român în doar trei ani care investește în titluri de stat Tezaur. E o variantă mai bună decât să-i ții în bancă

Într-o perioadă în care , orice modalitate eficientă de a economisi bani este căutată de cetățeni. Specialiștii vin cu sfaturi în acest sens.

Banii câștigați în trei ani de un român care investește în titluri de stat Tezaur

La ora actuală, a depune o sumă uriașă de bani la bancă nu aduce un câștig prea atractiv. De exemplu, 70.000 de euro depuși în prezent într-un depozit la bancă ar aduce, după trei ani, sub 5.000 de euro.

Asta pentru că cea mai bună dobândă din piaţă este de 2,5%. Prin urmare, suma acumulată, în trei ani, după aplicarea impozitului pe dobândă, de 10%, este de 74.725 de euro, se arată într-o analiză .

Ce ? Ei bine, analiștii financiari ne reamintesc de faptul că avem la îndemână o serie de soluții guvernamentale mult mai bune. Cea mai importantă e cumpărarea de titluri Tezaur.

”Avem şi posibilitatea să ne uităm şi la soluţii care vin direct din partea guvernamentală prin aceste emisiuni Tezaur. Ele au fost la randamente bune, undeva la jumătatea inflaţiei”, recomandă Andreea Nica, analist financiar.

Cum putem strânge peste 22.000 de lei din cinci salarii medii pe economie

Cu doar cinci salarii medii pe economie puse deoparte și investite în titluri Tezaur am aduna, în trei ani, peste 22.000 de lei. Mai exact, am investi 17.825 de lei în titluri la 8%, iar după intervalul de timp amintit am ajunge la 22.103 lei.

Dacă e să comparăm ”banii la bancă” vs ”investiția în titluri Tezaur” am observa discrepanța. În primul scenariu, dacă am depune banii într-un depozit în lei, la bancă, am strânge doar 19.892 lei. Conform sursei citate, mai există un alt scenariu, dacă nu avem cele cinci salarii medii economisite, dar vrem să ajungem la această sumă. E nevoie în acest caz să punem deoparte lunar 531 de lei la o dobândă de 8%. Ne va lua în jur de trei ani.

Titlurile de stat Tezaur au fost puse exclusiv la dispoziția persoanelor fizice, încă din luna ianuarie. Emiterea lor va continua pe tot parcursul anului. Pentru cumpărarea de astfel de titluri de stat sunt eligibile toate persoanele fizice cu vârsta mai mare de 18 ani la momentul la care fac achiziția. Detalii, .

”Titlurile de stat se pot cumpăra de către toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la momentul subscrierii, de la orice subunitate poştală din reţeaua C.N. Poşta Română – S.A.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune”, se arată pe site-ul Poștei Române.