Câți bani câștigă Valerie Lungu! Sumele sunt colosale: “Vreau să-mi iau câteva case”

Nu mai e un secret pentru nimeni că din online se câştigă bani frumoşi. Influencerii momentului ajung să facă într-o singură lună. Valerie Lungu nu face nici ea excepţie. A devenit celebră în urma participării la show-ul Bravo ai stil şi de atunci a cunoscut un succes fulminant pe reţelele sociale. Fosta concurentă dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce sume colosale câştigă ca şi influencer, dar şi câtă muncă presupune meseria ei.

Valerie Lungu face bani pe bandă rulantă, dar nu se opreşte aici. Vrea ca marile branduri ale lumii să ajungă să se bată pe ea

Valerie Lungu ţinteşte sus. Vrea să să ajungă în topul celor mai urmăriţi influenceri internaţionali, iar marile branduri ale lumii să-şi dorească o colaborare cu ea. Iar pentru asta munceşte neîncetat.

Chiar dacă asta înseamnă nopţi pierdute, vacanţe anulate sau sărbători departe de familie. Să fii influencer, spune ea, nu e uşor. Valerie dezvăluie pentru cititorii FANATIK , dar şi ce o motivează să ajungă acolo unde visează.

Valerie Lungu, una dintre cele mai urmărite influenceriţe de la noi: “Am conştientizat că se pot face bani frumoşi din treaba asta”

Cum ţi-ai dat seama că poţi să ai succes ca şi influencer şi mai ales să faci bani din asta?

– Mi-am dat seama foarte târziu că pot să fac bani din chestia asta pentru că tot veneau bani. Am realizat atunci când luam pe un proiect echivalentul salariului cuiva pe o lună întreagă. Atunci am conştientizat că se pot face bani frumoşi din treaba asta. Mama mea îşi dorea pentru mine să fiu cântăreaţă sau actriţă. Asta mă vedea, ea m-a şi înscris de altfel la Facultatea de Actorie.

Ţin minte că am luat-o la o discuţie serioasă şi am întrebat-o dacă se va supăra dacă nu o să profesez în ceea ce ea îşi doreşte. Şi atunci mi-a spus să termin măcar facultatea. Ea niciodată nu a înţeles obsesia mea pentru telefon, statul pe instagram. Tot timpul îmi spunea să pun mâna pe carte şi să învăţ că statul pe telefon nu o să-mi aducă niciodată bani. Ulterior, i-am explicat că vreau să mă fac un fel de influencer. Cum îţi spuneam, nici eu nu am realizat de la început că pot face bani din asta.

Câţi bani face Valerie Lungu ca influencer: “Se întâmplă să fac chiar şi 30.000 de euro”

Care ar fi cea mai mare sumă pe care ai primit-o pentru o colaborare sau proiect?

– Nu aş şti să-ţi zic pentru că sunt proiecte anuale şi sunt proiecte punctuale, deci vorbim de sume diferite. Dar sunt nişte sume enorme oricum, n-aş putea da acum o sumă.

Alina Ceuşan de exemplu, spunea că face în jurul sumei de 20.000 de euro pe lună. La tine care ar fi câştigul lunar?

– Da şi eu ajung la suma asta. Uneori se întâmplă să fac chiar şi 30.000 de euro. Depinde de lună, depinde de proiecte. Sunt luni în care poţi să faci 30.000 de euro şi sunt luni în care poţi să faci 5000 de euro, diferă. Sunt luni în care poţi să faci doar 2000 de euro, sunt luni şi luni, nu ai niciodată cum să ştii. Treaba asta cu influencingul diferă de la lună la lună.

Valerie Lungu munceşte din greu pentru a-şi îndeplini visul

Dar tu eşti o fire cheltuitoare sau ai tot timpul grijă să-ţi faci şi rezerve în cazul în care vin şi luni cu câştiguri de doar 2000 de euro, aşa cum spuneai?

– Eu sunt o fire destul de cheltuitoare. Cu toate astea, am grijă de casă, am grijă de mama mea şi reuşesc să-mi păstrez şi bani. Dar cred că voi deveni mult mai strângătoare pentru că vreau să fac o investiţie destul de mare şi va trebui să strâng din toate cheltuielile. Este vorba de o casă, dar încă sunt în căutare. Este visul meu să-mi pot lua o casă. Vreau să-mi iau şi în Bucureşti, dar şi în altă parte.

Deci să înţeleg că vrei să-ţi iei câteva case?

– Da, vreau să-mi iau câteva case (n.red. râde ). Dar pentru asta trebuie să fac ceva economii.

“Lumea crede că nu e mare lucru să faci un video sau o poză. Este foarte multă muncă în spate”

Câte ore munceşti pe zi?

– Este foarte multă muncă în spate. Toată lumea crede că nu e mare lucru să faci un video sau o poză. La mine nu mai funcţionează treaba asta cu mă duc şi fac doar o poză. Majoritatea contentului pe care îl fac eu este video. Video trebuie muncit, îl filmezi într-o zi întreagă, nu mai zic de editarea, care la fel, durează tot o zi întreagă. Să nu vorbesc de lunile în care vin proiecte pe bandă rulantă. Atunci sunt zile în care mă culc la 4, mă trezesc la 11, o iau de la capăt şi tot aşa. Şi să ţinem cont că trebuie să am grijă şi de casă, să plătesc şi facturi. Să faci şi contabilitate, să ai grijă să şi găteşti puţin, să faci curăţenie, să ai timp şi de tine, dar nu prea ai timp de tine şi tot aşa.

A ajuns mama să mă trimită în vacanţe ca să mă pot odihni şi relaxa puţin. Am pr, manager, agenţie, dar asta nu te scapă te lucrurile paralele. Influecingul nu este deloc uşor aşa cum cred mulţi. Noi putem munci şi în weekend şi în vacanţe, 24 din 24 trebuie să fii prezent. Eşti ca un televizor care mereu are noutăţi pentru oameni. Mereu trebuie să vii cu ceva nou, interesant pentru oameni.

“Vreau să ajung să colaborez cu cele mai tari branduri: Chanel, Prada, Gucci”

Care este targetul tău în ceea ce priveşte meseria ta, unde vrei să ajungi?

– La Hollywood ca toată lumea ( n.red. râde ). Glumesc! Vreau să ajung să colaborez cu cele mai tari branduri şi să ajung în topul oamenilor ăia internaţionali care îi urmăresc eu. Acolo vreau să ajung şi să fiu alături de ei. Asta îmi doresc şi la asta lucrez foarte mult.

Ai vreun brand preferat cu care îţi doreşti o colaborare? Să vină şi să zică, bună ziua, suntem de la Chanel şi dorim o colaborare?

– Daaa, exact asta îmi doresc. Bună ziua, sunt de la Chanel, Prada, Gucci şi vrem să vii la fashion show-ul nostru. Acolo îmi doresc să ajung şi, Doamne ajută!, mă rog din tot sufletul să ajung acolo, dacă se poate. Eu sunt încrezătoare, sperăm să se întâmple chiar anul acesta.

Cum te inspiri în ceea ce priveşte contentul tău?

– Fie îmi vin idei fix înainte de filmare, fie ies în oraş şi mă gândesc atunci cum aş face respectiva campanie. Se întâmplă de foarte multe ori să nu am nicio idee. Dar de când fac un cuplu pe internet cu Alex, ne ajutăm reciproc şi facem o echipă în sensul bun al muncii. Ne ajutăm reciproc cu idei. Îmi doream de mult timp un partener în job care să mă ajute. Uneori, când nu am idei, vine el cu idei. Când nu ştiu ceva, ştie el şi atunci ne ajutăm reciproc şi mă bazez 100% pe el. El vine cu o perspectivă diferită, vine cu idei şi este ajutorul meu.

Ce o face pe Valerie Lungu să clacheze: “Am avut momente de depresie”

Ce te face pe tine să clachezi?

– Nereuşitele, atunci când sunt comparată sau atunci când părerea oamenilor nu are nicio legătură cu ce sunt eu de fapt. Nu suport hate-ul. Sunt o fire foarte sensibilă şi toate lumea ştie că eu reacţionez. Nu fac faţă la eşecuri absolut deloc. Am avut momente şi de depresie. Atunci când am prea mult de muncă şi când lucrez non stop, mi se întâmplă să clachez. Nu mai am timp să mă odihnesc şi nu mai am timp efectiv să-mi vină idei şi să fiu acolo, prezentă.

“Ştiu foarte mulţi influenceri care merg de ani de zile la psiholog”

Ai apelat şi la ajutorul unui psiholog în astfel de momente?

– Da şi recomand la toată lumea să facă asta. Nu trebuie să apelezi la psiholog doar atunci când ai probleme. E foarte ok să ai o persoană căreia să poţi să te destăinui şi cu care să vorbeşti. Ştiu foarte mulţi influenceri care merg de ani de zile la psiholog şi este sănătos pentru ei. Recomand mai ales copiilor, adolescenţilor, femeilor care sunt postpartum, cuplurilor, să meargă cu încredere. Practic psihologii sunt persoane care au trecut printr-o şcoală şi care ne pot ajuta cu un sfat profesional despre direcţia în care trebuie să o luăm.

E ceva ce s-a spus de-a lungul timpului despre tine care te-a durut sau afectat?

-S-au spus foarte multe lucruri despre mine care m-au durut, dar acele lucruri nu sunt despre mine, ci despre ei. Uneori mă afectează, uneori trebuie să iau sabia în mână şi să le demonstrez că nu este aşa.