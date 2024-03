Câți bani dau șefii de la Rapid fanilor din Peluza lui „Bocciu”? Angelescu: „Nimeni nu poate să sugă bani de aici. V-o garantez!”

Acționarii de la îi susțin pe ultrașii din galeria lui „Bocciu” în deplasări, iar Victor Angelescu a lămurit și cum. Oficialul giuleștenilor a dezvăluit că gruparea de sub Podul Grant le pune la dispoziție un mijloc de transport și niciun ban nu se îndreaptă direct către Peluza Nord.

Câți bani dau șefii de la Rapid fanilor din Giulești? Anunțul lui Angelescu: „Toți sunt folosiți pentru club”

Acționarul din Giulești a mărturisit că niciun procent din vânzările de bilete sau alte sponsorizări nu se îndreaptă spre galerie sau investitorii clubului. Victor Angelescu a dezvăluit cum merg lucrurile la gruparea de sub Podul Grant.

„Domnul Șucu a declarat deja anumite lucruri, explică destul de bine, dar o să explic și eu din nou. Ce pot să spun din partea amândurora este că nimeni nu ne-a șantajat, nu a încercat să ne şantajeze sau există cineva care să aibă beneficii din banii care intră în clubul Rapid.

Toți banii sunt folosiți pentru clubul Rapid și nu merg în alte direcții, fie că vorbim de banii din bilete sau sponsorizări. Nu merg în niciun caz spre galerie. Au fost investiții masive pe care domnul Șucu le-a făcut peste acești bani pe care clubul îi produce.

Nu există așa ceva, cumva bani care vin de la suporteri să fie redirecționați. Ceea ce a menționat domnul Șucu este 100% adevărat, dar aș vrea să fac o precizare. În primul rând o iau cu biletele, toți suporterii care intră pe Giulești trebuie să cumpere bilete.

Galeria noastră plătește bilet la preț întreg de peluză, așa cum este și Peluza Sud. Există abonamente plătite și nu există un bilet pe care să îl dăm gratis. Doar în zona galeriei avem 1.000 și ceva de abonamente. La fiecare meci vin frumos și își cumpără biletul cu bani la preț întreg.”, spune Angelescu.

Cum susțin acționarii de la Rapid Peluza lui „Bocciu”: „Nu există gratuități”

Aproximativ 25.000 de lei este suma pe care șefii de la Rapid București o scot din buzunare la fiecare deplasare a suporterilor. , ci sunt folosiți pentru asigurarea unui mijloc de transport.

„Eu și domnul Șucu ne-am cumpărat loja. Domnul Șucu și-a cumpărat loja cu bani extra, la noi nu există gratuități. Am cumpărat pentru fiul meu un tricou, toți avem un discount de club. Vreau să îmi cumpăr un tricou pentru copilul meu și mă duc la fan-shop.

Domnul Șucu când vrea pentru cineva plătește cu cash, transfer. Nu dăm 25.000, nu există să îi dăm cash, nu dăm și nu am dat niciodată bani la galerie. Ne face plăcere să îi ajutăm, pentru că avem nevoie de suporteri.

Sunt foarte mulți suporteri care nu au posibilități, este un cost pentru ei. Ne-a făcut plăcere să ajutăm prin această metodă, să vină să susțină echipa. Nu le-am dat banii și puteau să își cumpere altceva. Avem o relație cu căile ferate.

În momentul în care se merge la Craiova cu trenul se pun două garnituri, iar clubul primește factură și le plătește. Direct din club se plătește factura, nimeni nu pune mâna pe bani. Cine dorește are transportul asigurat”, a mai spus acționarul de la Rapid.

„Ne plătim biletele. Am facturi de mii de lei pentru prieteni”

„Avem o colaborare cu cineva pe partea de autocare, am pus un număr de autocare la dispoziție. Firma facturează clubul, pentru acele autocare am plătit în limita acelor 25.000 de lei. Nu am dat niciodată bani celor din galerie să își plătească ei și au împărțit banii.

Domnul Șucu a fost foarte clar, dânsul nu este obișnuit cu cash-ul. S-a gândit să specifice că metoda este să plătim aceste facturi către terți. Nu cred că îl vede nimeni pe domnul Șucu că se duce să le dea 25.000 cash.

Am vrut să dăm un exemplu ca și investitori și conducerea în general. Ne plătim biletele, dacă vrea să vină un prieten nu pot să îi dau un bilet gratis. Dacă vreau să îi fac un cadou îl cumpăr, cred că am facturi de mii de lei pentru prieteni, la fel face și domnul Șucu.

Încă nu am ajuns la nivelul în care să se autofinanțeze, sperăm să ajungem acolo în următorii ani. Va trebui să crească bugetul dacă mergem în cupele europene, alte salarii. Suntem amândoi alături de club și vrem să îl facem să se autosusțină”, a declarat Angelescu.

„Nimeni nu poate să sugă bani de aici. V-o garantez!”

„Suntem pe un drum bun și sperăm ca în doi, trei ani să se întâmple acest lucru. Tot ce intră la Rapid a fost folosit pentru asta, am dat un exemplu că la noi nu există gratuități. Nu există nici vreo posibilitate a cuiva să vină și să sugă bani, nu a existat și nici nu va exista.

Cred că este o garanție pe care o pot da investitorii, garantăm noi pentru ca acest lucru să nu se întâmple niciodată. Domnul Șucu putea să nu o spună, dânsul a fost foarte transparent. Nu avem absolut nimic de ascuns și este un lucru pe care îl facem din plăcerea noastră.

Am pus un anumit număr maxim, trebuie să ai și o limită în care ei să facă deplasarea. Transportul, dar oricum mai ai de luat ceva de mâncare, o apă și biletul. Este plăcerea noastră, ați văzut cât de mult ne ajută pentru că avem cea mai frumoasă galerie, de ce să nu facem un gest”, a adăugat investitorul.

