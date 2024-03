Câți bani plătești lunar pentru un model Dacia Logan în 2024, dacă îl cumperi în leasing pe 5 ani. Cât e rata, de fapt

Câți bani plătești lunar pentru un model Dacia Logan în 2024, dacă îl cumperi în leasing pe 5 ani? E foarte simplu să știi cât e rata, de fapt, dar și câți bani trebuie să pui deoparte lunar.

Dacia Logan din 2024 se va vinde probabil ca pâinea caldă

Pentru cei care vor să își cumpere o mașină în rate, este esențial însă să știe că au din ce alege. Cei de la Dacia au pus la dispoziție trei pachete, astfel că îl poți alege pe cel mai avantajos pentru tine.

Câți bani plătești lunar pentru un model Dacia Logan în 2024, dacă îl cumperi în leasing pe 5 ani? Înainte de toate află că prețul de pornire pentru acest model este de 16,250 euro. Iar în funcție de ce pachet alegi, plătești cât poți.

. Câți bani plătești lunar pentru un model Dacia Logan în 2024, dacă îl cumperi în leasing pe 5 ani? Iată că rata lunară este de 1.022 de lei pe lună și este fixă.

Cât e rata lunară, de fapt

Ce intră în această sumă? Revizii, asistență rutieră, dar și garanție timp de 5 ani. De asemenea, dacă optezi pentru acest pachet ai nevoie de un avans de 19.942 de lei. Plata reziduală este de 31.136 lei, iar dobânda e fixă de 8,9%.

Dacia mai are însă și alte două pachete, ceva mai costisitoare. Este vorba despre pachetele Standard și Dacia All Inclusive 5 ani fără griji. Câți bani plătești lunar pentru un model Dacia Logan în 2024, dacă îl cumperi în leasing pe 5 ani cu pachetul Dacia All Inclusive?

În acest caz, rata lunară este de 1.464 de lei și este de asemenea fixă. Ai asigurate reviziile, asistența rutieră, dar și garanția, vreme de 5 ani. Spre deosebire de pachetul Dacia Avantaj, aici avansul este mai mare.

Ai de plătit un avans de 22.313 lei. Dobânda este fixă de 8,9% pe an, iar plata reziduală este zero. Un alt pachet este cel Standard, de 3 ani. Rata lunară este fixă de 1.411 lei. În acest caz beneficiezi doar de garanție 3 ani de zile. De asemenea, vei avea nevoie de un avans de 20.312 lei, iar dobânda este de 11,9%.