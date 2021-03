Câți bani primește Mirela Vaida de la Antena 1. Am aflat cât câștigă la Acces direct și la TCDU

Mirela Vaida este una dintre vedetele cel mai bine plătite de Antena 1. Are lipici la telespectatori și faptul că nu a refuzat niciun proiect propus de trust a trimis-o rapid în grațiile șefilor. FANATIK.RO a aflat ce salariu are Mirela Vaida la “Acces direct”, dar și câți bani a primit pentru contractul de la “Te cunosc de undeva”.

Mirela Vaida muncește încontinuu și nu face parte din categoria vedetelor afectate de pandemie. Deși activitatea de la teatru a fost oprită și nici angajamente muzicale, cu trupa ei, nu a mai avut în ultimul an, vedeta de la Antena 1 a dat lovitura când a fost cooptată în noul sezon al emisiunii “Te cunosc de undeva”.

Conform surselor FANATIK, pentru a accepta să participe în show-ul transformărilor de la Antena 1, Mirela Vaida a cerut 15.000 de euro, sumă pe care a și primit-o. Banii sunt pentru 3 luni de contract, timp în care vedeta Antenei 1 a mers la filmări, de cele mai multe ori în weekend, dar și în cursul săptămânii, atunci când s-au filmat semifinalele și finala emisiunii.

Ce salariu are Mirela Vaida la Acces direct și la TCDU

Mirela Vaida poate fi văzută în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, și la “Acces Direct”, acolo unde tratează subiecte din mai multe domenii. Pentru emisiunea în cadrul căreia a trecut și printr-un moment ce putea avea un sfârșit dramatic, în 19 martie, când a fost atacată cu o cărămidă, în direct, suma câștigată este mult mică, cel puțin dacă o comparăm cu cea pe care o primea Simona Gherghe.

FANATIK a aflat că Mirela Vaida este plătită pe ediție la “Acces direct”, iar salariul ei ajunge la 5.000 de euro, jumătate din suma pe care o primea Simona Gherghe, în perioada în care se afla la “cârma” emisiunii.

“La ‘Acces direct’ câștigă puțin, comparativ cu Simona Gherghe care lua 10.000 de euro lunar. Când a primit propunerea pentru TCDU (n.r.- Te cunosc de undeva), Mirela a fost tare încântată. A venit fix într-un moment în care alte activități profesionale erau blocate. A cerut 15.000 de euro ca să semneze, dar cred că accepta și mai puțin, atât de mult i-a plăcut proiectul”, ne-au declarat sursele noastre.

Mirela Vaida: “Am o sumă negociată pe ediție”

Înainte să încaseze sume fabuloase din televiziune, Mirela Vaida avea venituri frumușele din activitatea de la teatru, dar și din spectacolele pe care le susținea cu trupa sa. Pandemia generată de COVID-19 a determinat-o, însă, pe vedeta Antenei 1 să se focuze pe cât mai multe proiecte din televiziune, dar și pe vlogul personal.

“Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, mărturisea Mirela Vaida despre salariul ei, într-un interviu acordat, anul trecut, Danei Săvuică.