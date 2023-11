Câți bani trebuie să bage un investitor nou la CSA Steaua? „Începe cu 10 milioane! Dar mortul a murit!”

Echipa armatei își caută investitor pentru a putea promova în Superligă, însă situația din acte nu este una încurajatoare. Pe lângă suma de bani care trebuie investită, palmaresul este și el în aer, în ciuda declarațiilor celor de la CSA.

CSA are nevoie de o infuzie de 10 milioane de euro

“Păi de ce ai transmis-o, de ce ai făcut-o și de ce ai cheltuit banii dacă știai că oricum trebuia să o dai gratis. Ai mai dat-o odată gratis, ai avut experiența. Bun, tu acum o dai iar, să vedem cum ții echipa.

După trebuie să plătești chiria la stadion, trebuie să cumperi jucători, trebuie societate pe acțiuni. Prima dată acum, trebuie să vină unul să aibă 10 milioane să bage. De ce? Ca să plătească, să cumpere jucători, cu 10 milioane se descurcă.

Dar, după trebuie să o transforme în societate pe acțiuni. După trebuie să aibă 3 să plătească marca și încă 3 pe an. Trebuie 6 pe an. Doar că e o situație foarte nasoală pentru că nu este Steaua.

Nu este Steaua, doar e licențiată marcă, dacă o licențiază, altfel nu este Steaua. Că nu are palmares. Palmaresul a murit conform judecătorilor, nu mai există palmares. Deci Curtea de Apel a zis așa”, a declarat Gigi Becali.

Conform lui Gigi Becali, în acest moment, niciuna din cele două entități nu se poate lăuda cu istoria fotbalistică. În acest scenariu, șansele ca CSA să se privatizeze scad considerabil.

Becali nu are de gând să plătească daune CSA-ului

“Până în 98 are palmaresul CSA. Nu mai are calitate procesuală activă după 98 pentru că a murit, nu mai poate emite pretenții. Deci nu îi mai pot da palmaresul lui Pițurcă pentru că nu îl mai are.

Bine, e greșit, dar așa zice judecătorul. Ziceau că Becali e bun de plată. Păi bun de plată la ce? Dacă mortul a murit, ce să facă, să iasă din groapă să îmi ceară? Păi a murit. Și fii atent, că a murit la asociație, a murit.

Zice Curtea de Apel că din 98 până în 2003 l-a avut asociația. Deci asociația poate să ceară pretenții, dar și aia a murit. Și dacă ar cere asociația aia pretenții acolo să vină membri asociației noi care majoritari sunt ai mei.

E toată Pipera asociată acolo, toți nepoții mei, toate rudele mele. Care aia s-a dizolvat. Să zicem că a murit. Înviem mortul, dar chiar dacă faci asta e cel al asociației, nu al CSA-ului.

Ei credeau că au simțit miros de sânge. Ei visează că iau de la Becali 36 de milioane și că după trag toți de șuncă. Dar numai că ia 36, să zicem prin absurd, bine, nu iau ei în viața lor că o dizolv. Și chiar dacă iau, nu ia echipa de fotbal, ia CSA clubul, bani publici, cum ar veni. Nu mănâncă nimic așa că să nu se mai uite la șuncă”, a completat Gigi Becali.

In ce conditii poate fi preluata CSA