Catinca Roman îl critică dur pe Petre Roman după decesul mamei sale. Ce părere are despre soția lui, Silvia Chifiriuc 

Catinca Roman, fiica Mioarei Roman din prima căsnicie a acesteia cu Iosif Zilahy, a lansat acuzații dure la adresa tatălui său vitreg, Petre Roman, la peste o lună de la înmormântarea mamei. Catinca a vorbit și despre actuala soție a fostului premier, Silvia Chifiriuc.

De ce este criticat Petre Roman de Catinca Roman

Catinca Roman și-a exprimat nemulțumirea, într-un interviu recent, despre modul cum Petre Roman s-a prezentat la priveghiul Mioarei Roman, care îi este fostă soție. Cum ar fi trebuit să procedeze fostul premier, în opinia sa?

ADVERTISEMENT

, la azilul din Snagov unde stătea de ceva vreme și primea îngrijiri de specialitate, condițiile fiind unele de lux. Mama Oanei Roman și a Catincăi Roman s-a stins în somn, în urma unui stop cardio-respirator.

Odată cu trecerea Mioarei Roman în neființă, . Ceea ce s-a și întâmplat. Însă, fostul politician nu a stat prea mult la priveghi, ci a plecat la scurt timp după sosire.

ADVERTISEMENT

Catinca Roman, nemulțumită de modul cum Petre Roman a venit la înmormântarea mamei sale

Tocmai faptul că a avut o ”vizită” scurtă a supărat-o pe Catinca Roman. Este de părere că s-a prezentat din obligație, adică pentru public, drept urmare, consideră că mai bine nu ar fi venit. De asemenea, Catinca a mărturisit că nu a salutat-o tatăl ei vitreg.

”Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

ADVERTISEMENT

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a detaliat Catinca Roman la

Catinca s-a declarat deranjată și de faptul că Petre Roman a rupt legătura cu familia după ce a divorțat de mama ei. Însă, asta nu înseamnă că-i poartă ranchiună actualei lui soții, Silvia Chifiriuc, catalogând-o chiar ”o victimă”.

ADVERTISEMENT

”Nu are legătură cu actuala soție. Nu o învinuiesc pe ea. Actuala soție e tot o victimă și ea, are și ea o vârstă, e un om educat totuși. Nu o cunosc personal. Mi se pare ceva foarte imatur”, a mai declarat Catinca Roman.

Catinca Roman, dureri din copilărie

Catinca Roman a făcut și o retrospectivă și crede că Petre Roman a părăsit-o pe mama ei într-un mod calculat, în sensul în care și-a pregătit din timp ieșirea din ”teren”. Ca motiv din care ar fi decurs la divorț ar fi fost frustrări legate de un sentiment de inferioritate, mai spune Catinca Roman.

”Au fost niște nemulțumiri ale lui, niște frustrări care s-au adunat în timp. Înainte de Revoluție au mai fost 15 ani când el era cu mult sub mama, ea era mai cunoscută ea, câștiga mai mult ca el. Eu cred că el a adunat niște frustrări. El și-a pregătit plecarea din timp, nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri, a fost pregătit și financiar. E un tip extrem de pragmatic, foarte organizat, cu o disciplină de fier (…)”, a mai declarat Catinca Roman.