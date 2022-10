Catrinel Sandu și familia ei, loviți de uraganul Ian: ”Încă suntem fără curent acasă”

Catrinel Sandu și familia ei au fost loviți de uraganul Ian, în Florida, acolo unde își au locuința. Fosta ”Bebelușă”, soțul său și fetițele au scăpat cu bine, dar s-au ales cu pagube.

Catrinel Sandu și familia sa, prinși de uraganul Ian. Furtuna i-a lăsat fără curent electric

Catrinel Sandu a dezvăluit că în casa ei nu mai este curent electric, așa că împreună cu fiicele a venit la biroul soțului, de profesie medic, unde încă mai funcționează lumina. În schimb, semnalul la internet este foarte slab.

ADVERTISEMENT

Frumoasa bloNdină răsuflă ușurată că locuința sa a făcut față furtunei nemiloase, în condițiile în care a fost ”zguduită din toate balamalele”.

”Încă suntem fără curent acasă, aşa că am venit până la biroul lui Steve (soţul ei, n.r.), aici este curent. Internetul pică foarte des. A fost destul de nasol! S-a zguduit casa din toate balamalele, avem şi nenorocul, ca să zic aşa, că avem o casă în mare parte din geamuri. Este frumos, dar nu în situaţia asta, în care am fost loviţi de uragan.

ADVERTISEMENT

Dar am avut noroc că este o casă foarte bine construită şi nu am avut pagube, nu ni s-a rupt nimic. La piscină au fost doar copaci căzuţi de jur împrejur, foarte mulţi palmieri, atât în cartier, cât şi în afară cartierului. Am rămas fără electricitate de ieri de la ora 14.00. Acum, când vorbim este deja ora 19.00 şi suntem tot fără curent (joi noaptea spre vineri dimineaţă, pe fusul orar din România – n.r.)”, a declarat Catrinel Sandu pentru

Catrinel Sandu este sceptică în privința revenirii prea curând a curentului electric, în condițiile în care în zona unde stă, Sarasota, aproape 80% dintre oameni se confruntă cu această problemă.

ADVERTISEMENT

Vedeta a spus și că în alte părți din Florida s-au produs pagube semnificative, precum inundații. Ea este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că a scăpat cu bine.

”Nu cred că avem şanse să vină curentul prea curând, pentru că 80% din oraş, să nu zic 100%, este fără electricitate. Dar cel mai important este că suntem bine. Nu suntem ca în Forth Myers sau în alte zone, care se află şi acum sub inundaţii.

ADVERTISEMENT

Au fost pagube cu mult mai mari în alte regiuni. În Sarasota, unde sunt eu, a fost cât de cât ok. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a protejat familia”, a mai declarat fosta ”Bebelușă”.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă Catrinel Sandu în Florida

. După divorțul de Gabriel Trifu, fostul jucător de tenis alături de care are două fetițe, .

În Florida, vedeta este profesoară de dans, la o școală de arte, cea mai mare din zonă. Lucrează de dimineață până seara și se bucură de diferite spectacole.

Uraganul Ian face ravagii în SUA

Între timp, uraganul Ian face ravagii în SUA. În Florida s-au produs până acum 58 de decese, iar în Carolina de Nord 4, așa cum au transmis autoritățile locale.