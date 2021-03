Caz dramatic la Arad! Nu a mai primit certificatul de handicap, pentru că nu a avut bani de referate medicale

Caz dramatic la Arad acolo unde o femeie acuză autoritățile că i-au lăsat fiica fără certificatul de handicap pentru că nu au fost aduse la timp referatele medicale care să dovedească boala de care suferă aceasta. Liliana Modiga spune că fiica ei are 22 de ani și, din păcate, o mulțime de boli dovedite cu mult chin.

Femeia a umblat pe la mai mulți specialiști din țară și a ajuns chiar și la medici reputați din străinătate. A fost în Ungaria și în Belgia, unde tânăra a primit un diagnostic crunt.

Aceasta suferă de neurobruceloză și are în organism o intoxicație cu mercur, cadmiu, arseniu și plumb. Șapte milione de lei, bani vechi, o costă tratamentul lunar, un tratament de care îi depinde chiar viața. În plus, fata trebuie să meargă constant la controale, să urmeze un regim adecvat și să ia și alte medicamente care sunt însă prea scumpe pentru posibilitățile familiei.

Situație dramatică la Arad!

Până în luna octombrie a anului trecut, femeia era însoțitoarea fiicei. Cele două urmau să meargă la reevaluarea certificatului de handicap, însă aici au întâmpinat o problemă serioasă. Ca să aibă dosarul complet este nevoie și de referate medicale.

Nu mai puțin de șapte specializări trebuie să bifeze fiecare persoană în parte care solicită un asemenea act. Concret, pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante.

Evaluarea complexă, adică evaluare socială, medicală, psihologică, educațională, vocațională și a nivelului de integrare socială reprezintă un proces prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanei. Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei.

Femeia spune că toate aceste referate se plătesc. „Nu se acceptă cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Trebuie să plătești aceste referate, fiecare în parte”, se plânge femeia. Conform acesteia, cea mai ieftină specializare ar costa 150 de lei, dar există și referate care ajung până la 250 de lei. Cum situația financiară a familiei nu era extraordinară, aceasta ar fi solicitat o păsuire de la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Legile din România, bătaie de joc la adresa anumitor bolnavi

Oamenii de acolo au spus că îi înțeleg situația, dar nu au cum să o ajute conform legilor. Drept pentru care indemnizația a fost pierdută. Fata nu poate să ia nici măcar pensie de boală pentru că o împiedică, de asemenea, legile.

Conform statului român ca să te încadrezi la pensia de boală, ca să fi eligibil este nevoie să ai cel puțin o lună de zile în câmpul muncii. „Cum să aibă fata mea care stă aproape numai în pat o lună de zile de muncă?

Ea face crize de epilepsie, are momente când nu își simte deloc partea stângă, dureri înfiorătoare de cap.

Am zis că mă duc eu să muncesc o lună de zile la un angajator pentru ea, să poată lua pensia de boală, dar cine are grijă de ea în tot acest timp? Cine are grijă de ea cât timp eu sunt plecată la muncă? Fata este dependentă de mine”, a zis femeia pentru FANATIK.

Bună de muncă pentru statul român

Fost cadru medical, Liliana Modiga a ieșit din sistem în urmă cu mai mulți ani pentru a se ocupa de fiica ei. Cele două spun acum că, ultima oară, s-a decis ca fata să aibă indemnizație de handicap de grad II.

„Adică e bună de muncă, asta ne-au spus cu alte cuvinte. Sperăm când vom avea toate referatele să primim și gradul 1 înapoi, să se facă puțină dreptate și în această situație. Noi nu vrem altceva în plus, vrem gradul înapoi.

Doctorița ne-a spus că e epilepsie, dar nu e așa ceva. De fiecare dată când fata făcea convulsii, medicii treceau cu semnul întrebării. Trebuie să fie o cauză de unde pleacă aceste convulsii și aceasta era neurobruceloza, nu epilepsia”, a mai spus femeia.

Aceasta nu a ezitat și a dat în judecată statul român. După mai multe înfățișări, cele două părți speră acum să ajungă la o înțelegere. Cine dorește să le ajute pe cele două are le dispoziție următoarele conturi: Euro – RO73BTRLEURCRT00M9737101 și Lei -RO29BTRL00201201M97371XX. De remarcat că până la ora publicării acestui material reprezentanții Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din Arad nu au putut fi contactați.