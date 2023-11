Caz șocant în Crevedia. Adolescenți, reținuți după ce au abuzat sexual un copil. Scena a fost filmată și postată pe internet

Agresiunea a fost filmată și imaginile au fost postate pe o rețea de socializare. Copilul de 10 ani din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, a fost lipsit de libertate, amenințat și agresat sexual de trei adolescenți dintre care unul are 13, iar ceilalți doi au 14 ani.

Adolescenți, reținuți după ce au abuzat sexual un copil din Crevedia

Momentele au fost filmate, imaginile fiind . Unul dintre agresorii de 14 ani a fost arestat preventiv, iar celălalt a fost plasat sub control judiciar. Cel de-al treilea agresor, în vârstă de 13 ani nu răspunde penal, conform legii.

”La data de 17.11.2023, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Dâmboviţa au dispus reţinerea a doi inculpaţi, minori (14 ani), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, lipsire de libertate în mod ilegal şi agresiune sexuală”, a anunțat DIICOT sâmbătă.

Procurorii au precizat că, în data de 09.11.2023, inculpații şi un alt minor în vârstă de 13 ani ”au lipsit de libertate în mod ilegal un minor de 10 ani şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestuia cauzată de vârsta fragedă, l-au pus în imposibilitatea fizică de a se apăra, după care l-au agresat sexual.

De asemenea, inculpaţii folosind un telefon mobil au filmat momentele agresiunii şi comportamentul sexual explicit şi au distribuit materialul pornografic cu minori pe o reţea de socializare.”

Autoritățile, sesizate de o persoană care a văzut imaginile

Potrivit aceleiași surse, au fost puse în aplicare trei , în localitatea Crevedia, fiind identificate și ridicate trei telefoane mobile și o unitate de stocare a datelor.

”În seara de 17.11.2023, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a unuia dintre inculpați și măsura arestului la domiciliu pentru cel de al doilea”, a mai transmis DIICOT. În cursul urmăririi penale victima minoră a fost asistată de un psiholog din cadrul DGASPC Dâmbovița.

O persoană care a văzut clipul postat pe rețelele de socializare a luat legătura cu autoritățile. ”A circulat un filmuleț pe Facebook, după care fost șters cam în 2 ore așa, o oră și ceva a fost șters de Facebook.

Am văzut filmulețul, am luat legătura cu un consilier local, el mi-a spus că anunță poliția. Am sunat azi la poliție, mi-a spus despre caz că știu despre el, dar nu pot să-mi dea mai multe detalii și acum așteptăm să facă dreptate”, a declarat cel care a reclamat fapta pentru .