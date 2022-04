Caz teribil în Teleorman. O femeie i-a dat foc soţului său după o ceartă. Bărbatul a murit

Caz șocant în Teleorman, acolo unde o femeie este anchetată de polițiștii din județ de tentativă de omor asupra soțului său care și-a pierdut viața în spital, după ce chiar ea l-a incendiat, notează .

Polițiștii au deschis un dosar penal

Acesta și-ar fi incendiat șotul, iar el și-a pierdut viața la doar două zile după ce a fost internat la spital în urma rănilor suferite.

Incidentul tragic a avut loc în comuna Năsturelu, județul Teleorman, . Circumstanțele în care acest conflict a avut loc și a escaladat nu au fost făcute publice.

Cu toate acestea, informațiile care au ajuns în spațiul public indică faptul că femeia ar fi aruncat benzină peste soțul ei și ar fi aprins-o.

După aceasta, bărbatul a fost transportat la spital, dar specialiștii nu au putut să îl ajute, el pierzându-și viața la doar două zile de la internare.

Oamenii legii din Teleorman au arestat-o pe femeie pentru 30 de zile și o anchetează sub acuzația de .

“Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman în dosarul de urmărire penală 157/P/2022. În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 C. proc. pen., cu referire la art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e) C. proc. pen., respectiv, art. 223 alin. (2) C. proc. pen., dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data 11.04.2022, până la data de 10.05.2022, inclusiv, a inculpatei TMZ, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie raportat la tentativă de omor, faptă prev. şi ped. de art. 199 alin. 1 C. pen. rap. la art. 32 C. pen., rap. la art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. h) C. pen., în dauna persoanei vătămate TMA şi distrugere, faptă prev. şi ped. de art. 253 alin. 4 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen”, au transmis judecătorii care au decis arestarea femeii.

Un caz asemănător în Maramureș

Cazul femeii din Teleorman care și-a incendiat soțul nu este unic, o situație asemănătoare având loc în septembrie 2019, de data aceasta în Maramureș. Aceasta a fost acuzată de oamenii legii de omor calificat.

După cum nota Agerpres în acel moment, femeia a cu benzină pe soțul ei și i-a dat foc, asta tot pe fondul unui conflict cu acesta. Bărbatul a fost transportat la spital și a murit la doar două zile din cauza rănilor suferite.