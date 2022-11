Cazul “Valiza” de la Campionatul Mondial! Cum i-au cumpărat argentinienii pe polonezi pentru un meci decisiv: “Am scos câte 1.000 de dolari”

Polonia şi Argentina se vor duela marţi, de la ora 21:00, într-un meci care are drept miză . Cele două nu s-au mai întâlnit la un turneu final de la ediţia din 1974, când sud-americanii au apelat, într-un final, la ajutorul polonezilor.

Cum s-a ajuns la cazul “Valiza” de la Campionatul Mondial 1974. Argentina stătea la mâna Poloniei: “A existat o ofertă şi un acord”

, Argentina a început turneul final prost, după 2-3 cu Polonia. A urmat o remiză cu Italia, scor 1-1, şi sud-americanii tremurau pentru calificarea în a doua fază a grupelor. În ultima etapă din Grupa 4, argentinienii aveau o misiune facilă cu Haiti, dar nu erau la mâna lor. Aveau nevoie ca Polonia, deja calificată, să bată Italia, aşa că a fost pus în mişcare un plan de a-i încuraja pe polonezi să câştige meciul.

Héctor Vega Onesime, jurnalist al revistei “El Grafico”, a dezvăluit, în 2003, toate culisele cazului “Valiza” de la Campionatul Mondial 1974 în autobiografia “Memoriile unui jurnalist sportiv”. Afacerea a început de la o simplă discuţie a ziarsitului cu Robert Gadocha, unul dintre jucătorii Poloniei la turneul din 1974.

“La conferinţa de presă a Poloniei l-am întrebat pe Kazimierz Górski (n.r. selecţionerul Poloniei) cum va juca meciul cu Italia. A răspuns că la victorie. Era ceea ce-mi doream să aud. Am plecat să mănânc cu colegii mei şi am dat peste Robert Gadocha, atacant al polonezilor. L-am salutat şi m-am apropiat de el, fără să-mi dau seama că aşa se va naşte una dintre cele mai controversate poveşti din istoria fotbalului argentinian.

Era acompaniat de un tânăr, argentinian, care lucra în Varşovia pentru compania Pan Am. El a tradus discuţia. ‘Cum o să jucaţi?’, l-am întrebat. Replica a fost neaşteptată. ‘Depinde de argentinieni’. Am făcut imediat un pas riscant şi le-am transmis jucătorilor argentinieni poziţia poloneză. A existat o ofertă şi un acord. Gadocha, prietenul lui argentinian şi Hector Rial (n.r. fost internaţional argentinian şi membru în staff-ul tehnic) s-au ocupat de tranzacţie”, scria Héctor Vega Onesime.

25.000 de dolari, cadoul jucătorilor Argentinei pentru naţionala Poloniei

Are cuvântul al doilea personaj care a vorbit deschis despre afacerea de la Campionatul Mondial 1974. Este vorba de Enrique Wolff, fundaş cu 27 de selecţii în naţionala Argentinei. “Polonezii s-au oferit şi noi am acceptat, altfel jucau cu rezervele. Am scos fiecare câte 1.000 de dolari. Au fost jucători care nu aveau bani la ei, dar erau dispuşi să dea. Federaţia a venit cu restul banilor, dar i-au oprit din premii”, avea să povestească Enrique Wolff în cartea “Aşa jucam” a jurnalistului Diego Borinsky.

Argentinienii au strâns 25.000 de dolari şi banii au ajuns la Robert Gadocha. Kazimierz Górski a folosit titularii şi Polonia a învins Italia, scor 2-1, în timp ce Argentina a bifat succesul normal cu Haiti. În faza a doua a grupelor mergeau polonezii şi argentinienii, dar povestea nu se termină aici.

Misterul dispariţiei banilor: “Nu voi da mâna niciodată cu Gadocha”

Ar părea că banii au ajuns în vestiarul Poloniei, însă lucrurile au stat cu totul altfel. Sergio Lewinsky, jurnalist al Infobae, a reuşit la un moment dat să dea peste prietenul argentinian al lui Robert Gadocha, iar acesta i-a povestit unde au ajuns cei 25.000 de dolari.

“Robert a păstrat toţi banii pentru el. L-am întrebat, când i-am adus punga cu bani, cum va împărţi banii. Mi-a spus: ‘Ştii ceva, nu le spune nimic băieţilor. Strategia noastră era oricum să jucăm la victorie cu Italia’. M-a surprins mult atitudinea lui Gadocha”, avea să-i povestească argentinianul, pion în întreaga afacere, lui Sergio Lewinsky.

Varianta a fost confirmată şi de Władysław Żmuda, coleg al lui Robert Gadocha în naţionala Poloniei la CM 1974. “Nu a ajuns niciun cent la noi. Am vorbit cu Gadocha, care acum trăieşte în SUA, şi nu a zis nimic. Nici nu a contestat, nici nu a spus nimic”, scria Zmuda în autobiografia lui.

Jan Tomaszewski, portarul Poloniei la turneul german şi erou în meciul cu Anglia, din preliminariile CM 1974, a tras cel mai bine concluzia în toată această afacere. “Nu voi da mâna niciodată cu Gadocha”.

A existat şi o ofertă din partea Italiei: “Nu îmi venea să cred”

La pauza meciului Polonia – Italia, când jucătorii lui Kazimierz Górski conduceau cu 2-0, un bărbat a venit în anticamera vestiarului cu o ofertă din partea italienilor. Władysław Żmuda a fost cel care a dezvăluit că Italo Allodi, vicepreşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, a venit cu o servietă plină de bani.

“Calificarea se îndepărta de italieni şi, când ne mergeam spre vestiar, în tunel ne aştepta un bărbat cu o geantă în mână. A deschis-o şi era plină cu bancnote, dolari mulţi. Nu îmi venea să cred. Un tip cu o geantă plină de dolari la un Mondial. Atunci cineva a spus: ‘Este Allodi, vicepreşedintele'”, scria Władysław Żmuda. Polonezii l-au îndepărtat imediat pe Italo Allodi şi Italia a marcat un singur în a doua repriză, în minutul 85, prin Fabio Capello.

Polonia a terminat pe locul 2 în Grupa B, din faza a doua a grupelor, şi a ratat finala mare. Cu toate acestea, jucătorii lui Kazimierz Górski au jucat finala mică, unde au învins Brazilia, şi au câştigat medalia de bronz.