Cazurile de tuberculoză din România, în creștere. Țara noastră este pe primul loc în UE în acest clasament nedorit

Medicii atrag, de asemenea, atenția că printre cei bolnavi sunt tot mai mulți copii. O femeie a povestit cum soțul său a refuzat să meargă la medic, fiind bolnav de tuberculoză, pentru că era convins că e o simplă răceală. Acum, tatăl alături de cei doi copii minori, care au intrat în contact că bărbatul, sunt internați în spital.

Cazurile de tuberculoză din România, în creștere

”Tuse, oboseală, transpirații nocturne, agitație, senzație de sufocare în somn. A mers la medic foarte târziu. Vor mai urma alte investigații săptămâna viitoare, ce implică bronhoscopie”, explică soția bărbatului internat în spital, conform . Boala fiind extrem de contagioasă, majoritatea oamenilor se îmbolnăvesc în urma contactului.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, explică totuși că e nevoie de un contact îndelungat pentru ca cineva să se îmbolnăvească. ”Tuberculoza, pentru a produce boală are nevoie de o perioadă de contact mai îndelungată. patru ore petrecute la distanța unei conversații cu o persoană”, a explicat Mahler.

Județele cu cea mai mare incidență sunt în Dolj, Giurgiu, Brăila, Teleorman și Botoșani. Din păcate România rămâne țara din UE cu cea mai înaltă incidență a tuberculozei. ”România, din păcate, râmâne țara UE cu cea mai înaltă incidență a tuberculozei de la aderarea în 2007 și până în prezent”, a explicat Gilda Popescu, coordonator PNPSCT.

alături de specialiști de la Facultatea de Geografie arată că cei mai mulți bolnavi sunt în sudul și estul țării, adică zonele cele mai poluate din România. ”În timp, expunerea la poluarea scade imunitatea organismului. Particulele extrafine ajung în profunzimea plămânului, îl slăbesc și favorizează apariția tuberculozei”, se arată în studiu.

La rândul său, medicul primar pneumolog Florin Mihălțan anunță că multe cazuri au fost ”importate” și sunt uneori ”Chimiorezistente”. ”Avem un import de tuberculoze, uneori chimiorezistențe, care sunt și vin cu partea de migrație”, a explicat Mihălțan, conform Știrile PRO TV. Statistic, România are 20% din toate cazurile de TBC din UE, iar la sate incidența e de 6 ori mai mare decât la orașe.

Câte cazuri de TBC sunt înregistrate în Uniunea Europeană în fiecare an

”În zona rurală am depistat tuberculoză cu o incidență de aproape 6 ori mai mare decât incidența națională care, în 2022, a fost de 46 de cazuri la 100.000 de locuitori. De aproape 6 ori mai mare e o cifră semnificativă și nu vine din lipsa de atenție a persoanelor față de sănătatea lor ci din incapacitatea lor de a se deplasa zeci de kilometri uneori pentru un consult medical.

Avem din păcate și copii, copilul cu tuberculoză nu este o persoană contagioasă dar devine infectat și infecția la el se transformă mai ușor în boală, mai ales dacă are sub 5 ani”, a declarat Beatrice Mahler pentru Europa FM. cu răceala, deci mulți oameni nu știu că e cazul să ajungă la spital.

”Simptomele tuberculozei nu sunt specifice, dar orice tuse care durează mai mult de 3 săptămâni sau o tuse care schimbă caracterul, transpirația nocturnă, oboseala extremă, scăderea în greutate, sunt simptome care trebuie să facă o persoană să se gândească că are nevoie de o întâlnire cu un medic. Nu are nevoie de bilet de trimitere și nu are nevoie nici măcar de programare.

Să se prezinte într-un dispensar TBC, în București sunt 6 dispensare TBC, în fiecare municipiu de județ există un dispensar TBC unde medicii de acolo au program în cursul săptămânii de dimineața până seara.

Sunt de fapt niște ambulatorii care exclud diagnosticul de tuberculoză, beneficiază de un consult gratuit și de o radiografie iar dacă sunt probleme de altă natură își vor primi și bilet de trimitere să meargă și să-și evalueze problema”, a completat medicul Mahler. În Uniunea Europeană sunt înregistrate anual aproximativ 50.000 de cazuri de TBC.