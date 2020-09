Ce a ajuns să facă Vulpița în Blăgești, după ce a plecat de la Acces direct

Vulpița s-a întors la Blăgești, satul unde se află familia ei și cea mai de preț persoană, fetița pe nume Maria concepută cu Viorel Stegaru.

Vulpița și-a făcut livadă la Blăgești

Viața fostei vedete Acces direct s-a schimbat radical după ce timp de câteva luni a trăit în niște condiții în București la care nici nu visa, iar succesul ei a bubuit pe Youtube după ce a lansat mai multe melodii.

Veronica s-a întors acum la munca de jos. Întoarsă în Blăgești, Vulpița s-a conformat și a pus osul la treabă fără să aibă aroganțe pentru că este deja celebră în toată România.

Tânăra se laudă acum cu livada ei și pare că s-a pus serios pe treabă de când locuiește din nou la țară.

Grădina e împrejmuită de un gard electric

Soția lui Viorel le-a prezentat bunătățile ei fanilor de pe rețelele de socializare și pare să promită să își deschidă chiar o afacere.

„Este foarte bine, uitați-vă. Am cireșe, am de toate… mere! Aveți ce vreți, să veniți la livada lui Vulpița”, spune Vulpița. „Dar nu pot să intru acum pentru că e încuiată de mine. Uitați-vă, are și lacăt pus”, adaugă aceasta în filmarea apărută pe TikTok.

Veronica a avut grijă să își apere marfa, așa că a filmat și gardul electric asta pentru hoții care vor să fure cireșele care se vor face la anul.

Veronica și Viorel Stegaru au devenit cunoscuți în urmă cu mai multe luni la Antena 1. Cei doi au apărut la Acces direct din cauza acuzațiilor de viol pe care le-a adus femeia, dovedite a fi complet false cu timpul.

Din luna ianuarie și până recent, cei doi soți din Blăgești au ridicat audiențele de după-amiază, Acces direct clasându-se de multe ori pe primul loc datorită celor doi moldoveni. Ultimele ediții nu au mai fost atât de urmărite, fapt pentru care producătorii au renunțat la cei doi.

