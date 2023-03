Ce a ascuns Antena 1 despre Asia Express. Lidia Buble, la un pas să fie abuzată: „Pregăteau ceva urât”

Lidia Buble și sora ei au fost salvate pe ultima sută de metri la Asia Express, show difuzat de Antena 1! Cântăreața a fost într-un pericol uriaș în Turcia, atunci când a ajuns la una dintre cazări.

Ce a ascuns Antena 1 despre Asia Express. Lidia Buble și sora ei, ”vânate” de niște bărbați din Turcia

FANATIK a aflat, în exclusivitate, de la unul din foștii concurenți Asia Express care au fost cele mai dificile situații prin care aceștia au trecut, detalii mai puțin știute de telespectatori.

Emi de la Noaptea Târziu a rememorat experiența de la Asia Express (n.r.: azi, America Express) și ne-a povestit care sunt cele mai puternice amintiri pe care le are legate de acest reality-show. Colegul și prietenul lui Cuza a dezvăluit, totodată, și care sunt concurenții săi preferați de la America Express!

Emi de la Noaptea Târziu, amintiri de la Asia Express: „Am ajuns la cazare chiar și la 2 noaptea”

„Cel mai nasol a fost dat fiind că noi am filmat în plină pandemie. Turcia, contrar faptului că e aproape de casă și mulți români își fac acolo vacanțele, într-o astfel de experiență nu a fost tocmai ok. Nu are nicio legătură Turcia așa cum o știm, cu cea când trebuie să faci tot posibilul să supraviețuiești.

Eu și Cuza, fiind bărbați, ne luau mai greu la autostop. Asta nu cred că voi uita niciodată. Am stat și câte 4-5 ore să prindem o mașină. Cursele începeau undeva la 6-7-8 dimineața și se termina seara.

Noi am ajuns la cazare uneori chiar și la 2 noaptea, a fost un adevărat record pentru echipa de producție, căci nimeni nu se mai cazase la o oră atât de târzie. A fost greu mai ales cu autostopul, atunci când treceai dintr-o zonă în alta”, a dezvăluit Emi de la Noaptea Târziu despre experiența de la Asia Express, în exclusivitate pentru FANATIK.

Lidia Buble și sora ei au fost într-un mare pericol: „Le pregăteau ceva urât”

Acesta a spus că nu a întâmpinat alte dificultăți majore, însă oboseala și-a spus cuvântul, mai ales spre final, fiind la un pas să câștige Asia Express. Premiul a ajuns, în cele din urmă, la

Au existat, însă, alți concurenți puși în niște situații complicate, precum surorile Buble și Lorelai și Zarug. Emi ne-a povestit că Lidia și sora ei au nimerit într-un cartier rău famat dintr-un oraș turc, acolo unde proprietarii cazării aveau gânduri necurate cu cele două. Norocul fetelor a fost că au avut, pe tot parcursul călătoriei, un asistent de producție local, care știa limba turcă.

„Nu mai e niciun secret că aveam după noi un cameraman, șoferul cameramanului, reporter, un asistent de producție locală. Fiecare echipă avea mai mulți oameni în spate. Știu că, la un moment dat, eram într-o zonă mai rău famată și surorile Buble au întrebat de cazare. Proprietarii respectivi nu știau că în spate există și un asistent de producție local, care cunoștea limba turcă.

Acesta era prezent peste tot cu noi fără să intervină, fără să vorbească, cumva să ne asigurăm că suntem în siguranță. Atunci, asistentul turc a auzit o conversație că după ce pleacă echipa le pregăteau ceva urât. Turcul respectiv a zis apoi în engleză că nu este ok, așa că au plecat de acolo. Au spus că oamenii sunt puși pe fapte rele și fetele nu sunt în siguranță”, a mai dezvăluit Emi despre situația prin care a trecut Lidia Buble, pentru FANATIK.

Lorelai și Zarug, cât pe ce să fie jefuiți

Întrebat dacă acele lucruri rele care li se pregăteau fetelor sunt cele la care se gândește oricine, Emi a confirmat, spunând că pe lângă faptul că respectivii proprietari au pus ochii pe surori, aveau de gând să le și fure obiectele personale.

„Într-o situație asemănătoare, tot într-o zonă din asta proastă, au fost și Lorelai și Zarug. Au zis că le fură adidașii, toate cele… Pentru noi (n.r.: se referă la el și Cuza) nu a fost atât de periculos, nu eram atât de fragili precum fetele din punct de vedere fizic”, a completat Emi.

Emi îi susține pe Cătălin Bordea și pe Cortea

Cât despre , Emi ne-a mărturisit că i-au plăcut mai toți concurenții, încă de la început. Există, totuși, o echipă cu care se simte mai identificat. „Sincer, nu am mai apucat să văd în ultimele două etape emisiunea.

Mi-au plăcut cam toți și îi știu cam pe majoritatea. Să zic că pe frați i-am admirat mult, dar cel mai mult am rezonat cu Bordea și Cortea. Au fost cam pe tiparul nostru”, a adăugat Emi.