Cei doi foști Faimoși au avut o relație foarte apropiată pe parcusul competiției. Aceștia s-au sprijinit reciproc și erau nedespărțiți.

Fanii celor doi erau convinși că e mai mult decât prietenie între ei și se așteptau ca relația să se dezvolte odată cu încheierea emisiunii. În schimb, lucurile au luat o turnură neașteptată.

Ce a citit Zanni, de fapt, în telefonul Anei Porgras de la Survivor România: „Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show”

Ana Porgras și Zanni au pus punct oricărei legături dintre ei. Totul a plecat de la fostei gimnaste.

Fostul Faimos a mai recunoscut lucrul acesta, dar niciodată nu a spus exact ce a aflat în acel moment. Se pare că tânăra avea o relație cu altcineva.

„A venit Sebi la mine: «Mi-a spus cineva să ai grijă cu Ana». I-am zis că nu vreau să judec un om din ce aud, poate la viața ei a făcut ce a spus el, dar ne mai schimbăm în viață”, a spus Zanni la emisiunea „În oglindă”, de la Kanal D, potrivit

„Ana era superabsentă în seara aia, nu era în apele ei, se certa cu cineva pe telefon și tot părăsea grupul, se ducea să vorbească. Lipsea o oră, se întorcea”, a povestit el

„A venit și spunea că mă iubește, că i-a fost dor de mine și ea dispărea cu jumătățile de oră. O simțeam că nu e ok deloc”, a adăugat acesta.

de la Survivor România a subliniat că fosta gimnastă încerca să evite ca el să-i citească mesajele. Nu a fost cu putință.

Ce a citit Zanii în telefonul Anei Porgras

„Ea a venit cu încă un telefon să mi-l dea mie. Ea, de fapt, mi-a adus alt telefon ca să nu îi cer eu ei telefonul pentru că ea vorbea cu cineva. Ce vorbea ea nu era problema mea. Era problema doar că ea susținea că mă iubește și vorbea cu alți gagii pe telefon. Într-adevăr, era o problemă, dar nu de gelozie. (…) În cameră mi-a dat telefonul și m-a băgat ea pe Instagram, să se asigure că intru pe Instagram. Mă analiza și am intrat direct cu tupeu, că am vrut să mă asigur de ceea ce simțeam”, a mai povestit Zanni.

„Pe WhatsApp primul mesaj: „Iubi, te rog, răspunde”. Îi scria romane, ăla se supăra. Ăla trăia o gelozie că «stai cu ăla», o înjura ăla și ea îi zicea «Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show, să mai apar și eu pe la televizor. Nu știi că lucrurile se fac de show?!»,” a adăugat.

„Și când am citit asta, nu îmi venea să cred că este adevărat. M-am uitat la ea, a văzut că sunt pe WhatsApp, mi-a luat telefonul, a înghițit în sec și se făcea că plouă. Și i-am zis: Mă, Ano, știi că mereu am fost în mintea mea, puteai să îmi spui, că nu te judecam. Și m-am dus în baie să mă spăl pe față și când am ieșit, în două secunde a ieșit deja din cameră și nu am mai vorbit,” a încheiat artistul.