Ce a decis Valentin Țicu să facă după ce l-a rupt pe Iancu. „Are caracter”

Mijlocașul oaspeților a părăsit terenul cu ambulanța în urma unui duel cu Valentin Țicu. Iancu va lipsi de pe gazon minim 6 luni din cauza unei fracturi deschise la gleznă.

Țicu este în stare de șoc

“Nu a fost niciun pic de intenție, ne pare foarte rău, suntem alături de copil, de familie, nu e un moment ușor. Dar e important că își va reveni, se va recupera și va juca din nou fotbal. Țicu a zis că astăzi îl va suna și aseară a încercat să discute cu el.

A zis că se duce la el, la spital. 100% asta mi-a spus că se duce azi în funcție de cum se simte. Dacă nu azi, atunci mâine. Se duce la el să îl încurajeze și să își prezinte scuzele. Mi-a plăcut atitudinea lui după meci.

Reporterii au vrut să vorbească cu el, iar reacția mea a fost să îl lase că suferă foarte tare. Mi-a plăcut reacția lui când l-am întrebat și a zis că trebuie să iasă, să aibă putere să își ceară scuze. Mi-a plăcut că are puterea asta. Nu am vrut să se ascundă, am vrut să-l protejez”, a spus Claudiu Tudor.

Țicu riscă 10 etape de suspendare

Țicu regretă enorm cele întâmplate și așteaptă un moment oportun pentru a-și prezenta în persoană scuzele. Țicu riscă între 6 și 10 etape de suspendare, dar oficialii Petrolului speră la o sentință mai blândă.

“Nu aveți de ce să îl protejați, asta e o greșeală. În momentul în care nu ieși și te ascunzi, lumea te arată cu degetul. Faptul că el a ieșit și a declarat că îi pare rău, arată că are caracter. La noi știți cum e hai să fugim, hai să ne ascundem. Nu e așa, ai greșit, ieși și își asumi, asta înseamnă să fii bărbat”, a declarat Horia Ivanovici.

“Nu știm câte etape de suspendare o să primească. La regulament este între 6 și 8, sper să se țină cont că nu a avut niciun fel de intenție, totul este o întâmplare și un ghinion teribil. Nu există intenția de a lovi și de a produce o astfel de accidentare.

Sincer eu aș spera să fie mai puțin de 10. 3 etape, 4 etape. Acum nu știu dacă îl ajută pe Dragoș faptul că Țicu nu va mai juca 6 luni. Dacă era intenționat, ziceam că e corect, așa, neavând niciun pic de intenție, nu văd cu ce ar ajuta să stea. Dacă intra pe tibie direct și era un atac criminal spuneam că da”, a completat Claudiu Tudor.

