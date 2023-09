Drama lui Dragoș Iancu trăită live: „N-are legătură cu ce a făcut Lăcătuș”

Mijlocașul oaspeților, în vârstă de 20 de ani, a fost dus de urgență cu ambulanța la spital și a fost deja operat. Iancu urmează acum etapele dificile ale recuperării.

Dragoș Iancu va sta minim 6 luni pe bară

“Poți să compari cu intrarea lui Lăcătuș?” a întrebat Horia Ivanovici, moment în care Valeriu Răchită a răspuns: “Nicio legătură! Dacă ne uităm, eu din tribună, nu înțelegeam de ce jucătorii de la Hermannstadt își puneau mâinile în cap și atunci mi-am dat seama. Eu am văzut că Țicu se duce să blocheze mingea care era deasupra solului, s-a dus cu piciorul stâng.

Eu nu înțelegeam, nu are cum să îi rupă piciorul cu stângul pentru că e deasupra. După am văzut la reluare, cu piciorul drept, cu genunchiul i-a făcut pârghie. Deci Dragoș a avut gheata în pământ, crampoanele înfipte bine și țicu cu genunchiul piciorului drept, am fost acolo, dar nici eu n-am văzut pe faza de joc.

Toți ne-am uitat la piciorul stâng al lui Țicu care era cu crampoanele să blocheze mingea și ziceam că nu are cum să-i blocheze piciorul pentru că era în aer. Deci cu genunchiul piciorului drept i-a făcut pârghie, iar piciorul stâng al lui Dragoș a fost cel care a cedat.

O fază incredibilă. Imediat, spectatorii au început să aplaude, băieții de la Hermannstadt au făcut un zid în fața lui, a intrat salvarea, incredibil. Țicu s-a dus la vestiare plângâng, nu e într-o stare foarte bună. Încearcă să ia legătura cu Dragoș prin Dani Coman”.

Recuperarea lui Iancu va fi una foarte dificilă

Țicu face tot posibilul să ia legătura cu Iancu și să îl consoleze pentru accidentarea horror. Petrolul – Hermannstadt s-a terminat 0-0, iar cele două formații au aelași număr de puncte în clasament, 14.

“Pentru că o dublă fractură deschisă este o problemă. Se pare că peste 6 luni va sta. E foarte grav. Atunci când se va suda osul, este tânăr, osul se va suda bine, dar să nu se formeze acel calciu care e la îmbinătura oaselor și să crească. Pentru că acolo sunt durerile după ce se va lăsa. O să-l doară la schimbări de temperatură. Unde se îmbină oasele, calciul trebuie să fie sudat foarte bine.

Dacă era pe sintetic scăpa. Pentru că pe sintetic nu e ca pe gazon natural, nu se înfing crampoanele”, a spus Valeriu Răchită, completat de Horia Ivanovici: “Cei care nu stați bine cu ‘picpalacul’ nu vă uitați mai bine, mai bine închideți ochii și ascultați ce vorbim pentru că glezna arată ca într-un fim horror”.

