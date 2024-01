Ce a făcut Alexandru Băluță când galeria FCSB a scandat împotriva Craiovei. Gigi Mustață a povestit tot

FANATIK a anunțat în exclusivitate că după ce vara trecută a ales să semneze cu roș-albaștrii.

Ce a făcut Alexandru Băluță când galeria FSCB a scandat împotriva Craiovei. Mustață a povestit tot

Născut la Craiova, Alexandru Băluță a jucat pentru Universitatea în perioada 2014-2018. Vara trecută, atacantul a avut ocazia să revină în Bănie, dar a refuzat și a dat curs ofertei de la FCSB. Acum, Băluță s-a întors acasă, în calitate de adversar, și a fost inamicul numărul 1 pentru fanii alb-albaștrilor.

„700 de suporteri s-au auzit tot timpul și îmi pare rău pentru băieții ăia că l-au înjurat pe Băluță. Eu l-am luat în peluză, a cântat cu noi, nu l-am lăsat pe Băluță să înjure cât timp noi am cântat despre Craiova.

Băluță n-a vrut să înjure Craiova. Și nici noi. L-am luat în peluză, a cântat cu noi, dar nu să înjure Craiova. I-am zis tu nu înjura, lasă-ne pe noi, tratamentul pe care ei ți l-au dat e urât. Și jucători de la Steaua au jucat la Dinamo și nu i-am înjurat. Și Oprița a jucat la Dinamo și nu l-am înjurat și alții.

Să nu mai dau nume, dar nu i-am înjurat. Sunt jucători profesioniști, e meseria lor și unde merg, merg să își facă meseria”, a declarat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care poate fi urmărită LIVE pe , de la 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Băluță, după ce a fost apostrofat în U Craiova – FCSB 0-3: „Un meci special”

Alexandru Băluță nu s-a lăsat afectat și a făcut un meci foarte bun. La 0-0 a ratat o ocazie imensă, dar s-a revanșat în repriza a doua, când i-a dat un assist lui Florinel Coman la scorul de 2-0.

„Un meci special, pentru că m-am întors acasă. Craiova e specială pentru mine, e orașul meu natal. Mă bucur din suflet că am făcut un meci foarte bun, am luat 3 puncte. Mergem învingători acasă, asta e tot ce contează.

Mă așteptam la o reacție negativă din partea lor. Nici nu mă interesează. Cred că le-am dat cel mai bun răspuns pe teren, asta mi-am pus în cap de la început, să nu aplec urechea la ceea ce se va striga împotriva mea. Îi respect în continuare și merg cu capul sus.

Am făcut un meci foarte bun, am fost eficienți. Am reușit să scriu o pagină de istorie aici și era normal să reacționeze așa, nici nu mai contează. Gândul meu e aici, la FCSB. Vreau să dau ce am mai bun, să ajut echipa. Asta mă caracterizează. Sunt un fotbalist ambițios, profesionist. Trebuie să o țin tot așa.

Mai sunt multe meciuri, o să se înjumătățească. În play-off se va da lupta finală. Nu am reușit cel mai bun meci, dar am fost eficienți, cât să luăm cele 3 puncte.

Ne așteaptă meciul cu Farul, sperăm să luăm cele 3 puncte. Prima repriză a fost echilibrată, a doua ne-a aparținut. Mai avem lucruri de pus la punct, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că suntem pe primul loc”, a declarat Alexandru Băluță, după U Craiova – FCSB 0-3.

