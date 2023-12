Ce a făcut familia Ronei Hartner la înmormântarea artistei. Momentul cutremurător cu sora și fiica ei

Durere fără margini în Cimitirul Bellu Catolic, acolo unde se desfășoară înmormântarea Ronei Hartner. Peste 100 de persoane au condus-o pe ultimul drum pe artista ce mereu era cu zâmbetul pe buze, dar de departe, cel mai greu a fost pentru familie. Fiica si sora vedetei au trăit clipe cumplite chiar de Ziua Națioanală a României.

Ce s-a întâmplat cu sora și fiica Ronei Hartner la înmormântarea artistei

pentru a-și lua rămas bun de la artista care jumătate din viață le-a adus zâmbetul pe buze. Rona Hartner a avut „ultimul spectacol”, iar sora și fiica sa au trăit momente cumplite.

Coșciugul a fost acoperit cu fotografii în care Rona Hartner apărea așa cum o știe toată lumea: zâmbitoare și plină de viață. Însă momentul în care acesta a fost depus în mormânt, în ochii tuturor celor care au iubit-o, a fost cutremurător.

Rinda Hartner și Rita Sumalya au plâns minute în șir fără oprire. Copila în vârstă de 15 ani s-a despărțit cu greu de sprijinul și reperul său în viață, care a plecat de lângă ea mult prea devreme, după cum se vede și în imaginile surprinse de FANATIK.RO.

În plus, adolescenta va fi departe chiar și de locul de veci al mamei sale. Pentru că, deși dorința Ronei Hartner a fost să fie înmormântată alături de strămoșii săi, Rita a decis să locuiască în continuare în Franța, acolo unde a și venit pe lume.

„Fata vrea să rămână aici. Aici are toți prietenii, are reperele ei, s-a născut aici. Noi, fratele meu și cu mine și mama, o să facem tot ce ar fi făcut și Rona pentru fata ei. Nimeni nu poate să înlocuiască mama. Dar o să facem tot ce e mai bine și o să ne străduim să îi alinăm cât mai mult pierderea mamei. Să nu simtă că este copilul nimănui”, a declarat recent Rinda Hartner, citată de

Moartea Ronei Hartner, cu greu acceptată

Deși la înmormântare au participat puține persoane publice, vestea că Rona Hartner a picat ca un trăsnet pentru mulți dintre cei care au avut ocazia să stea de vorbă cu artista, căci modul său aparte făcea pe oricine să o iubească.

După tragedie, câțiva prieteni din lumea mondenă au făcut declarații sfâșietoare și au recunoscut că nu este deloc să accepte pierderea, mai ales că Rona Hartner era încrezătoare în lupta cu cancerul și spera că va reuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se vindece.

„După două săptămâni m-am apucat de sport. Merg cinci kilometri pe zi, cel puțin între cinci și nouă kilometri pe zi. E chiar recomandat, așa că aruncați-vă mașinile și mergeți și pe jos! În orice caz, merg foarte mult pe jos.

N-am voie să conduc încă până nu am siguranța că nu mai am nicio metastază pe creier, știi? Deci nu conduc, merg pe jos, înot în fiecare zi. Mai merg și la sală. Mi-am recăpătat puterile, am și cântat. Am cântat atunci când a venit Papa.

Am cântat piesele mele gospel. Am făcut mărturie despre vindecare. Duminica asta, deci alaltăieri, m-a chemat un preot să fac mărturie despre vindecare, despre cum a acționat Dumnezeu în viața mea”, ne dezvăluia Rona Hartner în luna octombrie a anului 2023. Cu toate acestea, , chiar sub ochii surorii sale.