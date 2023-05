Ce a făcut Iuliana la Mireasă cu o zi înainte să fie eliminată. Imaginile care spun adevărul despre ea, fanii nu le-au văzut

Ce a făcut Iuliana la cu o zi înainte să fie eliminată din emisiunea matrimonială moderată de Simona Gherghe. Imaginile care spun adevărul despre ea, fanii nu le-au văzut. A intrat în competiție în urmă cu o lună.

Cum s-a comportant Iuliana de la Mireasa înainte să iasă din casă. Filmarea care le arată telespectatorilor adevărata ei față

Iuliana de la Mireasa a ieșit din reality show-ul de la Antena 1, după ce a fost în cursă pentru eliminare împreună cu Anemona. Tânăra de 21 ani a apărut acum în niște filmări care le arată telespectatorilor adevărata ei față. Vezi imaginile .

Acestea demonstrează cum s-a comportat bruneta înainte să plece acasă. a avut o ultimă discuție cu Roberto de care s-a apropiat în timpul petrecut în casa emisiunii matrimoniale. Cei doi au vorbit despre motivele pentru care nu pot fi un cuplu.

Fosta participantă a venit cu o ipoteză în acest sens, subliniind că vrea să petreacă mai mult timp cu prietenii. Declarațiile sale nu au fost deloc pe placul tânărului care a răbufnit și a spus că nu are încredere în femei.

„Stai să facem o ipoteză. Suntem într-o relație, urmează să ne căsătorim, stăm împreună. Tu joi și vineri lucrezi, poate eu joi și vineri am liber și vreau să merg să-mi cumpăr ceva, vreau să mă văd cu prietenele mele.

Tu la date ai zis: preferi să ieși pe afară în loc să stai cu mine? Ai dat cu stângul în dreptul”, a spus Iuliana de la Mireasa, scrie . Roberto a venit cu o replică, subliniind că are principii diferite față de brunetă.

Iuliana și Robert de la Mireasa, complet diferiți

Iuliana și Robert de la Mireasa au ajuns într-un final la concluzia că sunt două persoane diferite care văd lucrurile complet altfel. Concurentul de la Antena 1 pare să nu mai aibă încredere în nimeni pentru că a fost înșelat de două ori în trecut, dar a iertat.

„Nu accept să se ducă o fată, mai ales dacă vrea să-și facă familie cu mine. Păi uite că poate mă face cineva să am încredere. Am avut foarte multă încredere. Am fost înșelat de două ori și am iertat. Cine făcea așa ceva de aici?”, a spus participantul.

Mai mult decât atât, tânăra de 21 de ani a mai spus că ideologia sa este alta față de cea a bărbatului. S-a supărat enorm din cauza exprimării acestuia și au început să ridice tonul. Ceilalți concurenți au fost nevoiți să aplaneze lucrurile între ei.

Ulterior, în show-ul Mireasa – Capriciile Iubirii, bruneta a recunoscut că nu a reacționat cum trebuie, ci a fost nervoasă. Din fericire, înainte de a ieși din emisiunea matrimonială Iuliana și Roberto și-au cerut scuze unul de la celălalt.