Hatice de la Mireasa, imaginile care confirmă trecutul scandalos! Dezvăluiri despre vedeta Antenei 1

Hatice, favorita publicului de la Mireasa, una dintre cele mai controversate concurente din show-ul de la Antena 1, ascunde un trecut scandalos! Trecut pe care tânăra a încercat să îl nuanțeze, să îl îndulcească pe parcursul emisiunii.

Hatice de la Mireasa, în ipostaze scandaloase. Vedeta de la Antena 1 a practicat cea mai veche meserie din lume?

Hatice a povestit, la un moment dat în cadrul reality-show-ului matrimonial, unde formează pereche cu Mihai, că a fost abuzată în trecut de fostul ei iubit. Ea spunea că el era un proxenet apropiat al familiei sale. Doar că… se pare că frumoasa concurentă și posibil viitoare mireasă ar fi ascuns faptul că, la rândul ei, a fost obligată să practice cea mai veche meserie din lume și să pozeze în ipostaze dubioase.

a recunoscut public că s-a drogat, mai mult forțată de împrejurările prin care a trecut cu fostul ei iubit. Ea susține însă că nu și-a câștigat banii din cea mai veche meserie din lume, însă a beneficiat de leii grei pe care fostul iubit proxenet îi lua de la fetele de care se ocupa.

Hatice de la Mireasa, aproape complet goală, alături de o tânără. Imagini demne de videochat

Se pare că informațiile publicate până acum de despre trecutul infracțional al concurentei sunt confirmate de câteva fotografii incitante, una dintre ele postată chiar pe pagina personală de Instagram.

Potrivit imaginilor intrate în posesia FANATIK, vedeta de la Antena 1 pare să nu fie străină de muncile sexuale, într-una dintre imagini apărând în ipostaze demne de videochat, alături de o altă tânără. În fotografie, relațiile pe care le întrețineau nu erau deloc ca între două amice, ele fiind surprinse în mijlocul unui act sexual.

În cadrul Hatice a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare despre ce a fost nevoită să trăiască în casă cu fostul iubit. Aceasta l-a acuzat de viol, cu lacrimi în ochi!

Hatice a recunoscut că s-a drogat în trecut: „Am fost abuzată fizic”

„Nu am fost niciodată complice cu el. El a fost proxenet, da. Am fost abuzată fizic, era un cunoscut al familiei. El avea vreo 30 și ceva de ani. M-am drogat. Nu a fost o perioadă lungă.

Nu am plătit niciodată drogurile. Era anturajul. Absolut nimic nu am plătit. Eram minoră și le era frică. Nu era cine știe ce, dar mă afectează, chestiile celelalte le-am mai spus. Eram mică și sunt fericită că le-am încercat atunci, mi-a fost rău, am ajuns la spital și eram minoră”, a mărturisit Hatice în lăsând pe toată lumea cu gura căscată.

Apoi, într-o altă discuție, purtată cu doamna Loredana, una din mamele din concurs, Hatice a negat că s-ar fi prostituat, așa cum se speculează.

„Nu m-am culcat niciodată cu cineva pe bani”

„Nici familia nu era cine știe ce, eu aia credeam că era corect în viață, cu bătăi și pumni. El nu mi-a cunoscut familia, nimeni. Eu am fost departe de familia sa, eu am stat în Italia.

I-am zis lui Mihai și de băiatul care îmi făcea cadouri. Eu nu m-am culcat niciodată cu cineva pe bani. Cât am fost într-o relație, da, că nu trebuie să dau explicații nimănui. Băiatul ăsta de a scris, nici măcar nu l-am pupat”, a spus Hatice în emisiune.

Viperele vesele atrag atenția de câteva săptămâni bune în legătură cu secretele ascunse de Hatice. Culmea, asta dincolo de declarațiile pe care iubita lui Mihai le-a făcut despre trecutul ei.

În campania lansată în mediul online, în care au adresat o serie de întrebări producătorilor Mireasa, inclusiv cu privire la promovarea unor personaje cu presupus trecut infracțional, Viperele au mai solicitat din partea organizatorilor show-ului informații legat de blocarea anumitor cadouri pe care unii concurenți le-au primit din partea comunității de pe Instagram.