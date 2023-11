Ce a făcut Janni Alexandridris cu premiul de la Chefi la Cuțite. În ce a investit banii: ”Visul ăsta a devenit realitate”

Janni Alexandridris, câștigătorul sezonului 12 al Chefi la Cuțite, a spus ce a făcut cu premiul de 30.000 de euro. Tânărul a decis să investească banii în ceva util pentru cariera sa. A primit o mulțime de felicitări, pe rețelele de socializare, din partea admiratorilor.

Janni Alexandridris a spus public cum a cheltuit premiul de la Chefi la Cuțite

și a impresionat prin preparatele sale de-a lungul competiției culinare. Mulți au crezut că el va ieși victorios la final, ceea ce s-a și întâmplat. De curând, a făcut o nouă impresie bună după ce a spus public cum a cheltuit premiul de 30.000 de euro.

Într-un filmuleț de pe Instagram, tânărul s-a filmat entuziasmat din propriul studio. În acesta a investit toată suma câștigată la Chefi la Cuțite, fiind visul său să aibă un loc unde să poată găti cât și cum își dorește, asemeni unui profesionist.

”Ce am făcut cu banii de la Chefi la cuțite?!💶 Aici este răspunsul. Propriul meu studio. Pentru a pune în aplicare ideile și dorințele mele pentru tine. Fii entuziasmat, urmează multe. 👨🏽‍🍳❤️”, a scris Janni Alexandridris în dreptul

Janni Alexandridris și-a deschis un studio de gătit, în România, cu premiul de la Chefi la Cuțite

Tânărul în vârstă de 23 ani, care a venit direct din Germania pentru a lua parte la Chefi la Cuțite, și-a făcut studioul de gătit în România, căci aici s-a mutat, de altfel. , așa cum au crezut multe persoane.

”Mă bucur maxim! A fost visul meu să am un studio unde pot să fac video, unde pot să gătesc. Visul ăsta a devenit realitate acum! Îmi place că m-am mutat în România, iar studio-ul e în România, nu am plecat în Germania”, a declarat Janni în video-ul de pe Instagram.

Încă din preselecții Janni Alexandridris și-a creat o imagine bună și a dat dovadă chiar de profesionalism. A primit cuțitul de aur, pe care, iată, a demonstrat că-l merită până în finala sezonului 12 al Chefi la Cuțite. Este printre puținii câștigători care au mărturisit ce au făcut cu premiul de 30.000 de euro.

Tot în etapa degustărilor, Janni Alexandridris spunea că i-ar plăcea să facă parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu sau din cea a lui Sorin Bontea. Însă, Florin Dumitrescu nu a stat prea mult pe gânduri, a văzut în el un potențial, și i-a dat cuțitul de aur.

Janni Alexandridis este din adolescență pasionat de bucătărie. Încă de la vârsta de 16 ani a început să facă cursuri de gastronomie, iar până să ajungă un bucătar iscusit a făcut și lucruri mai mărunte. De asemenea, a lucrat până la 23 de ani în Germania, Elveția sau în Berlin și a gătit pentru sportivi sau celebrități de la Hollywood.

”La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (…) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar. (…) Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că ma reușit asta în viața”, a declarat tânărul în preselecții.