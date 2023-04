Ce a făcut Marian Drăgulescu când a aflat că Larisa Drăgulescu este însărcinată. Fosta lui soție așteaptă al treilea copil

Larisa Drăgulescu a dezvăluit cum a reacționat gimnastul Marian Drăgulescu când a aflat că ea va deveni mamă pentru a treia oară în acest an. Gestul la care a decurs fostul său soț, dar și actuala parteneră a acestuia, la scurt timp după anunțul sarcinii.

Larisa Drăgulescu, detalii despre reacția lui Marian Drăgulescu când a aflat că este însărcinată

Larisa Drăgulescu are 39 de ani, dar nu se dă în lături de la a mai aduce un copil pe lume. . Asta în contextul în care se știa că este divorțată de al doilea soț, Marian Bogdan, de cinci luni.

ADVERTISEMENT

Fostul model a mărturisit că încă păstrează legătura cu gimnastul, mai ales că împreună cu acesta are doi copii, o fată și un băiat. Imediat după ce la urechile lui a ajuns informația potrivit căreia Larisa așteaptă încă un copil, acesta a felicitat-o, împreună cu actuala parteneră.

”Comunic destul de des cu primul soț pentru cei mici și avem o relație foarte ok, de părinți. M-au felicitat, și el, și iubita lui”, a declarat Larisa Drăgulescu la Antena Stars, care a oferit și câteva detalii despre noul ei iubit.

ADVERTISEMENT

Cine este noul partener al Larisei Drăgulescu

Nu se cunosc detalii despre cine îi este alături acum roșcatei, dar conform spuselor sale s-a bucurat enorm când a aflat că va deveni tată, deoarece el nu are încă un copil. Noua poveste de dragoste a Larisei pare a fi una destul de serioasă, căci s-a mutat împreună cu viitorul ei soț.

Larisa are doar cuvinte de laudă la adresa noului partener. Are permanent grijă de ea, o ajută la toate sarcinile și este atent să nu i se întâmple absolut nimic rău, încât să fie pusă în pericol sănătatea sa și a bebelușului, al cărui sex nu a fost dezvăluit încă.

ADVERTISEMENT

”A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent”, a mai precizat Larisa Drăgulescu.

Fostul model pare a fi într-o perioadă bună a vieții, mai ales că la începutul acestui an și-a deschis un salon de înfrumusețare în Reșița, în apropiere de locuință.

ADVERTISEMENT

Larisa ar lucra cot la cot cu fiica sa, amândouă ocupându-se de machiajul clientelor care le trec pragul salonului. Având în vedere acest lucru, dar și sarcina, mulți dintre cei care o cunosc pe vedetă se întreabă dacă are în plan să renunțe la Onlyfans.