Fosta soție a lui Marian Drăgulescu și-a deschis afacere. Unde stă acum Larisa: “Îmi place mai mult liniștea de aici”

Larisa Drăgulescu, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, a intrat de curând în lumea afacerilor. Ea și-a deschis un business, în apropiere de locuință și este foarte mândră de noua realizare. Asta mai ales că a angajat-o aici și pe fiica sa.

Larisa Drăgulescu a devenit femeie de afaceri. Și-a deschis un salon de înfrumusețare. A renunțat la OnlyFans?

Larisa Drăgulescu și-a deschis un salon de înfrumusețare în Reșița. Fosta soție de sportiv lucrează cot la cot cu fiica ei, care a împlinit de curând 18 ani. Cele două se ocupă de machiajul clientelor care le trec pragul, după ce au urmat un curs în domeniu.

Chiar dacă îi ocupă foarte mult din timp, Larisa recunoaște că nu se poate plânge, deoarece are salonul aproape de casă și se bucură de liniștea din oraș. În ultima vreme, stă mai mult în Reșița decât în Capitală, tocmai datorită lipsei de agitație.

Fostul model și-a deschis salonul foarte rapid după terminarea cursurilor de make-up, mai exact, după aproape 3 săptămâni. Este fericită că are posibilitatea să-i ofere un serviciu fiicei sale și, cu toate că a devenit femeie de afaceri,

”Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta.

Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere. Este bine, momentan îmi ocupă tot timpul și îmi place foarte mult. Mă simt mai liniștită pur și simplu, stau mai mult la Reșița, nu mai stau în Capitală decât foarte puțin, vin foarte rău, îmi place mai mult liniștea de aici. Merg în fiecare zi la salon, e vis a vis de casa mea și îmi e foarte ușor”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru

Larisa Drăgulescu, ghinionistă în dragoste

Larisa Drăgulescu și Marian Drăgulescu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz, în urmă cu peste un deceniu. Ei au fost căsătoriți din 2006 și au divorțat în 2008. Despărțirea a fost una cu scandal, căci Larisa a ieșit în public și l-a acuzat de violență fizică pe gimnast, având și dovezi în acest sens.

Larisa Drăgulescu și gimnastul au doi copii din mariajul lor, o fată și un băiat. Chiar dacă o vreme au stat separați și nu și-au vorbit, în ultimii ani au reluat legătura. În prezent, foștii soți se văd tot mai des și păstrează o amiciție de dragul copiilor.

După separarea de sportiv, Larisa Drăgulescu a plecat în Germania, unde a fost escortă. Aici a cunoscut un bărbat pe nume Marian Bogdan, iar în 2021 au decis să se căsătorească