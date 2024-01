Ce a filmat o stewardesă din România în timpul zborului. Imaginile fac înconjurul lumii. Nimeni nu găsește o explicație

O stewardesă din România a reușit să filmeze în timpul zborului un fenomen neobișnuit. Imaginile publicate fac înconjurul lumii și nimeni nu găsește nicio explicație pentru ele.

Ce a filmat o stewardesă din România în timpul zborului

Iată însă că o stewardesă din România a avut norocul să surprindă în imagini un fenomen bizar.

Ce a filmat aceasta? Stewardesa a surprins ceva despre care se spune că ar fi un OZN. Denisa Tănase este cea care a filmat totul. Ea se afla pe tură în timpul unei curse din Anglia, pornind de la Aeroportul din Luton spre Syzmany, în Polonia.

A fost impresionată de ce a văzut pe geam și nu a stat prea mult pe gânduri. A scos telefonul să surprindă priveliștea, dar nu se aștepta să vadă și altceva. Nici măcar ea nu își explică fenomenul bizar.

A vrut să se uite la filmarea făcută, dar . Și se pare că deși lucrează în domeniul de mult timp, stewardesa nu își poate explica ce s-a întâmplat.

„Sunt însoțitoare de zbor de un an și nu am văzut niciodată așa ceva. Nu puteam vedea nimic cu ochiul liber. Dar, când am verificat videoclipul, 20 de minute mai târziu, am văzut OZN-ul.

I-am întrebat și pe cei din jur dacă știu ceva. Toată lumea era confuză – nu văzuseră nimic în timpul zborului și nu au existat turbulențe”, a spus Denisa, pentru SWNS, citată de .

Nimeni nu găsește explicația

Aceasta a explicat și cum arăta obiectul respectiv. Este vorba despre o formă ciudată, precum un cerc roz, cu lumini intermitente. În primă fază s-a gândit că e reflexia uniformei sale roz.

Uitându-se atent la imagini, însă, aceasta și-a dat seama că obiectul se mișca. Imaginile au devenit virale pe internet și fac înconjurul lumii și nici măcar acum, stewardesa din România nu își explică ce s-a întâmplat.

Apropiații săi au văzut la rândul lor imaginile. Iar aceștia spun că ar fi vorba despre extratereștri. Și având în vedere cele văzute cu ochiul liber chiar de ea, stewardesa a început și ea să ia în calcul această ipoteză.

„Și eu m-am întrebat cum este posibil acest lucru?! Am mai văzut lucruri pe Internet dar m-am gândit că sunt făcute în Photoshop, dar acum l-am surprins și eu pe video. Acum cred cu siguranță mai mult decât o făceam înainte. Familia și prietenii mei sunt convinși că este vorba despre extratereștri”, a mai ținut să precizeze Denisa Tănase.