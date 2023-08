Ce a fost în capul lui Coman să ia roșu? „Îl scoteam! N-au curaj să-i spună nimic”

Meci de coșmar la Arad pentru FCSB care a pierdut primele puncte în acest campionat. . Coman va rata derby-ul din etapa viitoare contra Universității Craiova, de pe Ghencea.

Probleme de disciplină pentru Coman

“Eu am văzut în timpul meciului că Florinel Coman în repriza a 2-a, în minutul 60, la o minge pe care a pierdut-o în terenul advers, nu s-a retras, a stat și s-a uitat la meci. Totul pleacă de la cel care e pe bancă.

El este vedeta echipei, Gigi Becali l-a făcut Messi, Mbappe, iar el se comportă ca atare. Nu poate să îi spună nimeni, nimic din staff. Pentru că dacă Gigi a ieșit și a zis că fără Florinel Coman suntem morți, gata, s-a terminat”, a declarat Valeriu Răchită.

“M-am gândit la orice noaptea trecută. M-am gândit că Florinel vrea să fie odihnit pentru echipa națională. să facă diferența la echipa națională și să plece odată de la FCSB. Deci nu poți să faci așa ceva. N-ai cum, mai ales că știi că urmează meci cu Universitatea Craiova, cel mai important meci, e prima mare finală.

Și atunci vin și le leg. El face asta. Era foarte calm, a dat vina pe arbitraj. Bine dar nu te duci să îi dai un cot ăluia, în minutul 80 să îți lași echipa la un meci atât de important. Și atunci, bineînțeles că încep să mă gândesc la orice. Poate nu a mai vrut să joace cu Craiova ca să fie odihnit.

Mai avem precedent, meci decisiv la Ovidiu. Și-a aruncat apărătorile și nu a mai vrut a cerut schimbare. Mai sunt 15 minute cu tot cu prelungiri să întorci soarta unui campionat. Și atunci le leg și mă întreb ce e cu băiatul acesta”, a concluzionat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Coman nu va putea evolua în derby-ul cu Universitatea Craiova

În ciuda problemelor disciplinare, Florinel Coman rămâne vedeta echipei. Aripa stângă a celor de la FCSB are 3 goluri marcate în 6 partide și este golgheterul formației antrenate de Charalambous. .

“Totul pleacă de pe bancă de la antrenori. Din punctul meu de vedere, cum era ieri nervos în minutul 75, eu îl scoteam afară. Se și vedea la un moment dat că cere ceva. Eu cred că pleacă totul de pe bancă. Nu au curajul să îi spună lui Coman pentru că e cel mai bun jucător al Stelei și poate nu au curajul să îi spună câteva lucruri.

Îl ține și Gigi în brațe. Și eu am făcut o greșeală chiar înainte de meciurile din Champions League, am luat cartonaș roșu cu Bacău acasă, am făcut o greșeală, dar de acolo am învățat foarte multe. Sper să învețe și el, deși vine și cu situația de la Ovidiu când își aruncă apărătorile, sunt mai multe.

El trebuie să gestioneze foarte bine lucrurile în timpul jocului, pentru că nu trebuie să ajungă acolo să lovească pe cineva cu cotul. Mie atunci mi-au dat 9 etape pentru gestul acela. Noi când jucam ne certa Lăcătuș când făceam vreun gest. Cineva din teren trebuie să îi spună și lui”, a declarat Adrian Ilie.

