Ce a găsit o femeie într-un ardei kapia pe care l-a cumpărat din piață. “M-am jurat că nu o să mai iau”

A fost scandal pe un grup al legumicultorilor acolo unde o postare a unei femei a încins serios spiritele. Mai exact, Mariana Tănasă a povestit tuturor că a mers la piață, în Focșani, loc de unde a vrut să cumpere ardei kapia direct de la . După ce s-a înțeles asupra prețului, aceasta a plătit și a mers acasă cu marfa cumpărată. Abia aici a urmat surpriza.

Femeia s-a apucat să taie un ardei, moment în care a observat că interiorul acestuia era alb. Necăjită pentru banii dați, aceasta a intrat direct pe o rețea de socializare și a ținut să le bată obrazul agricultorilor pentru felul în care aleg să-și „grăbească marfa”.

Ce a găsit o femeie într-un ardei kapia pe care l-a cumpărat dintr-o piață

Mariana Tănasă spune că a devenit un obicei ca să meargă pe coacere chimică, un procedeu care se aplica mai degrabă roșiilor. Dezamăgită, femeia și-a promis că a fost pentru ultima oară când a încercat să-i mai ajute pe țărani

„Am trecut prin piața din Focșani și am luat ardei capia, că, de, sunt de la producătorii locali. Uitați ce surpriză am avut: în interior sunt aproape albi. S-or fi copt pe drumul spre piață?

Tot să cumperi din piață! Știam că se practică la rosii, nu și la ardei, coacerea chimică. M-am jurat că nu mai cumpăr răsaduri din piață, acum o să evit și ardeii. În supermarket nu se întâmplă așa ceva”, a transmis femeia pe Facebook.

Cu toate acestea, FANATIK a stat de vorbă cu un legumicultor din zona Ialomiței care a contrazis-o puternic pe femeie. Dinu Raicu spune că de vină pentru acea albeață ar fi căldura. „Căutăm nod în papură la prea multe. E absolut normal, e un ardei normal care probabil a suferit de la caniculă.

Așa arată o legumă, un ardei care nu a fost stropit cu diverse lucruri, vă asigur. Din fericire sau din nefericire, depinde de ce parte a baricadei stați, nu toți ardeii arată desenați, nu toți sunt la dungă, impecabili, colorați perfect.

Am vrea să-i scoatem așa, probabil că doar atunci se vor uita la noi supermarketurile, dar legumicultorii care nu stropesc, care nu grăbesc marfa, care nu pun prostii prin pământ, pe plantă, pe lângă plantă, în apă și peste tot, așa scot legumele.

Unde are dreptate doamna este că, într-adevăr, ardeii kapia au devenit o sursă bună de venit și de stropit. Sunt mulți care aleg să le grăbească această coacere, să-i ajute cu tot felul de substanțe. E coadă pe la fitofarmacii și nu pentru vitamine sau minerale, dacă mă înțelegeți”, a explicat Dinu Raicu.

Pentru ce sunt acuzați legumicultorii

Postarea Marianei Tănasă a stârnit controverse serioase. Sute de oameni au ținut să comenteze – unii dintre ei au fost de acord cu femeia, în timp ce alții i-au explicat că ardeiul cumpărat nu este neapărat unul pe care să-l arunce.

„Eu nu mai cumpăr de mulți ani din piețe nu neapărat că arată așa, dar pun pe masă în față ce este frumos și în spate ne dau ei ce le convine. Nu așa. La supermarket pun ce vreau eu și nu mă contraziceți că știți că așa este. De cântar nu mai vorbesc, nu are rost, îmi plăcea sa fac cumpărăturile din piață, dar țăranul român nu știe să facă comerț clar”, a spus Teodora Băluță.

„Problema e că în piață nu sunt doar producători. În marea lor majoritate sunt bișnițari care se aprovizionează de la tirurile ce vin cu marfă din import. Așadar cumpărați produsele care nu arată așa frumos ca cele aduse de afară”, a adăugat Mihaela Romeghea.

Mai mulți legumicultori au ținut să-i răspundă autoarei postării. „Nu are chimicale, a fost regimul de temperatură drastic schimbat şi capricios (diferențe mari zi noapte) și de aceea sunt ca în poză …așa am și eu și nu am pus absolut nimic, doar bălegar”, a scris Gongiulea Didina.

„Dacă ați fi lucrat în ferme în străinătate, nu ați mai fi trecut pragul unui supermarket. Țăranii nu își permit toate tratamentele impuse de cooperativele din străinătate”, a punctat Constantin Marian Ghindeanu

„Ce îmi arătați în poză!?! Asta înseamnă că nu sunt stropiți! Îi coace soarele în voie!! Vă dau doamnă la supermarket numa’ otravă bunuță! Mergeți și păpați de acolo!!! Ia puneți mâna și cultivați dumneavoastră! Vedeți cum se munceste, apoi scrieți pe toți pereții că producătorii români nu își fac treaba bine!”, a mai zis și Delia Andra.