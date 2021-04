Oana Roman a fost invitată la Antena Stars, acolo unde și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a discutat despre viața ei după divorț, despre Marius Elisei, dar și despre vacanța pe care o plănuiește pentru ziua ei de naștere.

Chiar dacă apare cu zâmbetul pe buze pe rețelele de socializare, Oana Roman are și momente în care suferă singură, în tăcere, după divorțul de Marius Elisei.

“Viața mea e un roller coaster, multă adrenalină, dar nu a fost plictistitor. Acasă nu am cu cine să vorbesc, mama e la tratament, Isa e la tatăl ei zilele astea, am și o casă mare și mă apasă asta. Oamenii îmi poartă grija, se îngrijorează mai mult decât apropiații mei.

Isa are un Instagram pe care eu îl administrez. Nu o las singură. Tot timpul îmi zice: ‘Măi, mami, câți urmăritori mai vrei, că ai o grămadă?’ Eu dau block pe săptămână la peste 0 mie de oameni.

Sunt mulți care acceptă și tolerează hate-ul, eu elimin din start. Nu am de ce să dau nimănui explicații. Nu mă sperie nimic pe mine! Eu am scăpat de Revoluție, de amenințări cu moartea. Am devenit indiferentă”, a declarat Oana Roman.

Ce a găsit Oana Roman în casă, după ce Marius Elisei a părăsit-o

Chiar de Sărbători, Oana Roman a primit cea mai cruntă lovitură. Soțul ei a plecat atunci de acasă. A sperat că vor putea salva mariajul și de această dată, dar s-a ajuns oficial la divorț. Însă, un gest făcut de Marius Elisei a uluit-o pe fosta lui soție.

“Nu și-a luat hainele, dar între timp le-am împachetat eu și le-am pus în cutii. Erau trei sferturi din haine încă acasă. Mă așteptam ca după două luni de la semnarea actelor să se definitiveze lucrurile.

Nu m-aș mai arunca cu capul înainte, aș cumpăni lucrurile mai bine într-o altă relație. Habar nu am, nu mă gândesc la asta, sincer. (n.r. o nouă căsătorie) În legătură cu site-ul, am ajuns cu Marius la o înțelegere”, a povestit vedeta.

Oana Roman, supărată foc pe fostul ei soț

Vedeta va merge cu Isa în Egipt, acolo unde l-a invitat și pe Marius Elisei. Se pare însă că acesta nu și-ar mai dori să petreacă la fel de mult timp împreună cu fiica lui, susține Oana Roman.

“O să plec în Egipt de ziua mea, cu Isa. O să fie un resort și mai frumos. Mă… asta e! Nu eu l-am invitat, Isabela și-a dorit foarte mult, a spus că nu poate să vină, că nu vrea să vină. Nu este o dorință a mea să stăm împreună. Isabela își dorește să stea cu noi împreună.

De la doi ani, când noi nu am mai avut ajutor, ea a stat doar cu noi doi. Părinții mei au divorțat când aveam 30 și ceva de ani și sufăr în continuare. Mi-am dorit ca Isa să nu treacă prin așa ceva.

Mi-aș fi dorit să avem o activitate împreună măcar odată pe săptămână, dar el nu dorește acest lucru. Cred că ar trebui ca indiferent de viața pe care o are cu oricine, să avem și momente în trei, cu Isa”, a completat Oana Roman.