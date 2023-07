Ce a găsit un turist în camera pe care a închiriat-o la un hotel din Grecia. “Fereastra secretă duce fix acolo”

Pentru unii turişti, vacanţa se poate dovedi mai minunată decât şi-ar fi închipuit, mai ales dacă distracţia nu se termină o dată cu reîntoarcerea în camera de hotel. Ba mai mult, autorul unui clip devenit viral dovedeşte că voia bună sporeşte chiar după închiderea uşii.

Bărbatul a observat într-una din seri o fereastră “secretă” în spatele unei perdele şi, curios peste măsură, a pornit în explorarea “necunoscutului”. S-a strecurat prin deschizătură şi nu mică i-a fost mirarea ce a descoperit dincolo.

De partea cealaltă a peretelui îl aştepta în toată splendoarea sa barul all-inclusive care se închiderea seară de seară la ora 23.00, spre disperarea turiştilor care şi-ar fi dorit ca distracţia să continue.

, iar în textul care însoţeşte videoclipul bărbatul a relatat: “Când barul de la all-inclusive se închide la ora 23:00, dar ai o fereastră secretă în camera ta de hotel care dă fix acolo”.

Of all the rooms to give us 🤣👌🏻🤦🏼‍♀️