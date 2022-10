Ce a pățit Andreea Bănică în Londra. Cântăreața e dezgustată: „Simțeam că mă sufoc”

Artiștii de la noi sunt tot mai des chemați să cânte în străinătate. Evident, concertează pentru comunitățile de români stabilite peste mări și țări, unele destul de semnificative ca număr.

Andreea Bănică, dezamăgită de cazarea din Londra. Artista a mers la concertul lui Sam Smith

A sosit și rândul Andreei Bănică să îi încânte pe diasporeni, însă de data asta doar cu simpla ei prezență. Vedeta i-a făcut o surpriză de zile mari cu care a mers să asiste la concertul renumitului Sam Smith.

Andreea Bănică s-a ”dezbrăcat” de haina de cântăreață, așadar, și a îmbrăcat-o pe cea de fană a celebrului artist britanic. Toate bune și frumoase, cele două extrem de entuziasmate că îl vor asculta live pe Sam, până când au ajuns la hotel…

că locul unde a stat nu arăta deloc precum în poze. În realitate, spațiul în care a fost nevoit să stea era mult mai mic, iar cântăreața a avut stări de anxietate din cauza locului mult prea înghesuit pentru gusturile ei.

„Deși e greu să ai încredere că ceea ce vezi în poze va fi locul în care vei ajunge. Ireal, cum te poți păcăli pe niște sume mari…of, of… Această cameră ne-a fost dată prima oară! Credeam că sunt într-o cutie. Eu văzusem altceva.

Simțeam că mă sufoc. Am luat un hotel aproape de locul unde va fi concertul. Sofia este pentru prima oară în Londra, am căutat ceva timp un hotel frumos, s-o impresionez pentru că merită! Și uite ce ne-au dat! Doamne sfinte!”, a povestit Andreea Bănică pe internet.

Andreea Bănică are o comunitate destul de numeroasă de fani, cărora le povestește mai toate experiențele sale personale, cât și profesionale.

Pe Instagram, locul în care se spovedește cel mai des fosta membră a trupei Blondy e urmărită de nu mai puțin de 900.000 de persoane. Pe lângă istorisirile din viața de zi cu zi, aceasta face și reclame la diferite produse.