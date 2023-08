Ce a pățit Carmen Brumă într-o parcare din București. Iubita lui Mircea Badea, plină de nervi: „Am plătit”

Ce a pățit Carmen Brumă într-o parcare din București. Vedeta a mărturisit că este plină de nervi din cauza acestui eveniment.

Ce a pățit Carmen Brumă într-o parcare din București

Carmen Brumă a avut parte de un eveniment neplăcut într-o . Aceasta a parcat pe un loc care se plătește, doar că a avut o surpriză.

Chiar dacă a plătit întocmai cum cere Primăria Capitalei, s-a trezit în geam cu o amendă! Vedeta a povestit nemulțumirea sa când a făcut întocmai ce trebuia și tot a fost sancționată.

Deși a plătit parcarea pentru o oră, Carmen Brumă a fost amendată chiar înainte să i se termine timpul alocat. Ea primise și confirmarea de plată, doar că la mijloc a apărut o eroare ce i-a determinat pe polițiști să creadă că parcarea nu e plătită.

„Sun la numărul acela care este pe afișele din parcare unde ți se explică unde să dai SMS, cât costă și așa mai departe.

Îmi răspunde o dispeceră foarte drăguță și îi explic: „Doamnă, uitați, am plătit parcarea prin SMS, am primit confirmare că am plătit-o, uitați-vă la ceas, în acest moment sunt încă în timpul rezervat conform mesajului de la dumneavoastră și ia uite ce găsesc, am o amendă în parbriz! Cum facem cu asta?” , a povestit Carmen Brumă.

Carmen Brumă a mărturisit că are un car de nervi

Dar nemulțumirea absolută a fost pentru Carmen Brumă când a aflat că tot ea este cea care trebuie să completeze foarte multe formulare.

Ea trebuie să transmită foarte multe dovezi pentru a putea scăpa de amendă, deși a respectat toate regulile.

„Păi trimiteți dumneavoastră la constatare@cmpb.ro dovezi, captură de ecran cu mesajul pe care l-ați trimis, poză cu amenda”.

Fac toate lucrurile astea, trimit la mailul respectiv, evident îmi vine un mail automat în care mi se spune că mai trebuie să completez vreo 7 formulare și să mai trimit eu dovezile în 7000 de părți, pe timpul meu, din cauza greșelii lor. Doamne, sunt un car de nervi!”, a povestit Carmen Brumă pe Instagram.