Ce a pățit Codin Maticiuc la filmările serialului Clanul! I-a pierit râsul instantaneu

Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre ce vom vedea în al treilea sezon din serialul Clanul. Acesta va începe din 11 septembrie 2023, de la ora 20:30, numai la PRO TV!

Codin Maticiuc își face propriul clan în Clanul!

Interpretul lui Iulică anunță răsturnări de situație privind acțiunea și continuarea poveștii pentru publicul captiv în fața micilor ecrane. Scenariul continuă cu o intensitate de nedescris, expus prin scene demne de Hollywood, unele pline de sângi, lacrimi și emoții uriașe.

Am putea spune că al treilea sezon aduce noi puncte culminante în fața fanilor înrăiți ai producției, dar și un nou clan: PeliCLANUL!

Codin Maticiuc face echipă cu George Ivașcu în Clanul, una de temut, dar plină de umor, după cum deja cei care au văzut primele două sezoane știu. Ei bine, în a treia serie de episoade, cei doi actori vor căpăta o relevanță și mai mare, personajele lor punând în dificultate concurența din mafie!

Tătuțu, jucat de maestrul George Mihăiță are niște adversari, pe cât de comici, pe atât de redutabili, după cum Codin Maticiuc a povestit în exclusivitate pentru FANATIK.

„Pelicanul se lansează puternic în lupta anti-Tătuțu”

„Noi suntem în creștere, Pelicanul și Iulică, își fac propriul clan, se numește Peliclanul și se lansează puternic în lupta anti-Tătuțu pe care ei oricum o făceau de ceva vreme, dar acum capătă mult mai mare importanță personajele noastre și personajele noastre întotdeauna au fost cumva comicii din Clanul.

Știi că Clanul e foarte serios, cu ăla, cu fra-su, cu mă-sa, cu tac-su, toată lumea e plânsă, toată lumea e împușcată, cred că singurii funny care au rămas funny și au rămas funny sunt Pelicanul și Iulică și chiar dacă au intrat în chestii periculoase, tot timpul au fost cu umor”, a mărturisit Codin Maticiuc despre Clanul, pentru FANATIK.

și dramatism, l-a pus în oareșce dificultate pe Codin Maticiuc. Bărbatul a trecut prin tot felul de aventuri de-a lungul filmărilor celor trei sezoane.

cunoscut și pentru succesul uriaș reprezentat de filmul „Miami Bici” ne-a zis că, pe set, a avut o pățanie care i-a lăsat niște răni! La propriu! Multe din scenele filmate au fost făcute și cu un dram de amuzament.

A fi umăr la umăr cu te poate destinde destul de mult. Spunem asta deoarece actorul are o experiență zdravănă ca actor și știe să te facă să te simți în largul tău! Dincolo de situațiile haioase, au fost anumite secvențe care au făcut să curgă sânge. Nu, nu facem metafore aici, ci vorbim despre sânge la propriu.

Codin s-a tăiat la filmările de la serial: „A început să curgă sânge”

Rugat să povestească pentru FANATIK niște momente memorabile de la filmări, filantropul Codin Maticiuc și-a amintit pe loc ceva ce nu va uita prea curând de pe platourile Clanul. Apoi, chiar recent, echipa a întâmpinat anumite dificultăți din cauza costumului pe care îl purta Pelicanul. Au trebuit să treacă la curățătorie după ce i s-a mânjit!

„Scenele cu un dramatism uriaș pentru mine au fost cele din sezonul doi, unde am fost răpit, sechestrat de Tătuțu. Nu prea a provocat râsul. Adică au fost scene în care, efectiv, am avut de plâns. Când am avut de plâns, chiar am plâns. Dar eu cu Pelicanul ne distrăm foarte mult la filmări. E adevărat că am avut și probleme.

Îmi aduc aminte că în primul sezon țin minte că m-am tăiat într-un geam. A început să curgă sânge! Adică am avut peripeții pe set multe. Chiar în weekend-ul ăsta eram îmbrăcați în livratori. La pauză, ăsta, Pelicanul a vărsat ceva pe el. Ăia nu mai aveau costum. Apoi, dă-i costum… Spală costumul… Suntem tot timpul acolo sarea și piperul serialului”, ne-a mai zis Codin Maticiuc, actor în serialul Clanul.