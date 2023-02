Clanul, sezonul 2 la Pro TV. George Ivașcu, detalii inedite despre rolul său: ”O canalie simpatică. Îl admir”

George Ivașcu, unul din actorii din serialul ”Clanul” de la Pro Tv, a vorbit despre rolul său, în exclusivitate pentru FANATIK! La ce ar trebui să se aștepte telespectatorii de la cel de-al doilea sezon, care va începe duminică, 19 februarie 2023?

George Ivașcu, dezvăluiri despre rolul pe care îl joacă în ”Clanul”

George Ivașcu ne-a spus că rolul pe care îl interpretează în este complet diferit față de tot ce a făcut până acum. Își descrie personajul drept o ”canalie”, însă e un om cu un instinct de supraviețuire rarisim.

”Duminică, pe 19 februarie începe noul sezon din Clanul. Ce fac în acest proiect este foarte diferit față de ceea ce am făcut până acum. Dacă vă amintiți, până să încep acest proiect aveam o freză romantică. Acum am ajuns să joc un mafiot, și, ce pot să vă spun, este că e o canalie simpatică.

În sezonul doi se dezvoltă o canalie, un ticălos cu un instinct de supraviețuire colosal. Pe care, sincer, când mă apuc să citesc scenarii și să filmez, îl admir. Este o canalie, ce vrei tu, dar are un instinct de supraviețuire fantastic. Când spui că în acest moment nu mai are cum să scape, găsește el o soluție și se întâmplă ceva benefic pentru el”, a povestit George Ivașcu pentru FANATIK.

Întrebat dacă rolul pe care îl joacă la Pro Tv l-a schimbat într-o manieră sau alta, actorul ne-a zis că nu l-a scos foarte mult din zona de confort. Cu toate acestea, este un personaj destul de provocator chiar și pentru el, care are o experiență destul de mare în meseria pe care o practică.

”Acest rol a fost o provocare. Am intrat într-o zonă a unui personaj care este agramat”

Cât despre anturajul din care personajul său face parte, artistul ne-a mărturisit că nu a avut de-a face cu clanuri interlope în viața sa până acum. Nu este un cerc pe care să-l frecventeze sau cu care să fi avut vreodată contact. Actorul le mulțumește, totuși, lui și Liei Bugnar pentru că au avut încredere în el.

”Nu am simțit neapărat că acest rol mă scoate din zona de confort, dar într-adevăr a fost o provocare, fiind, cum spunem noi, un rol de compoziție, adică nu apropiat ție, nu apropiat ca și comportament, ca limbaj. Brusc am intrat într-o zonă a unui personaj care este agramat.

Nu este în zona de anturaj în care eu mă învârt ca să știu cum sunt oamenii. Le mulțumesc lui Anghel Damian și Liei Bugnar pentru faptul că au avut curajul să ofere unui intelectual, unui tip inteligent, prețios la felul în care vorbește, care își corectează tot timpul studenții pe tema asta, brusc să îi oferi un rol în care topica este invers.

Comportamentul este de altă natură, total diferit față de omul George Ivașcu. Pentru un profesionist, un asemenea rol este o mare provocare”, a mai spus Ivașcu pentru FANATIK.

”A trebuit să fiu foarte atent cum îmi recompun felul de a gândi”

”Așa cum am văzut, primul sezon a fost o reușită. Iată, vă spun ceva în premieră, al doilea sezon crește foarte mult în intensitate și suspans, atât pentru personajul meu, `Pelicanul`, cât și pentru celelalte personaje. Este foarte greu de anticipat ce se întâmplă cu fiecare în parte”, a adăugat Pelicanul din serialul Clanul.

Rolul pe care îl interpretează s-a bucurat de succes, fiind unul din personajele care a ajuns în atenția fanilor super-producției de televiziune. Nu este, însă, rolul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap de până acum.

”Nu a fost neapărat cel mai provocator rol, dar, seamănă cu imensa provocare pe care am avut-o la debutul meu ca și actor, când aveam 25 de ani. A trebuit și atunci să joc un rol de compoziție, un rol de bătrân.

`Crăcănel` în D`ale Carnavalului. Atunci nu aveam mijloacele de pe acum. Nu aveam experiența. A fost ceva wow atunci pentru mine. Așa este și acum, la fel de provocator ca și cel de debut. Asta pentru că nu cunoșteam genul acesta de oameni, de personaje, de anturaj. A trebuit să fiu foarte atent cum îmi recompun felul de a gândi, felul de a mă mișca”, ne-a precizat vedeta.

În ceea ce privește pregătirea pentru personajul Pelicanul, George a spus că acasă doar învață replicile, dar nu exersează. Rolul din ”Clanul” și-a spus destul de mult amprenta asupra omului George Ivașcu, acesta mărturisindu-ne că soția lui i-a reproșat că a început să vorbească diferit de când îl joacă.

”Soția mea îmi atrage atenția că încep să vorbesc altfel”

”Nu am ajuns să exersez acasă, dar am ajuns să vorbesc ca `Pelicanul`. Am început să vorbesc cu frazele gândite invers (n.r. râde). Am început să mă surprind că vorbesc un pic altfel decât eram eu obișnuit. Nu exersez acasă, doar învăț textul.

Soția se amuză. Își dă seama cât de departe este rolul față de ceea ce sunt eu, de fapt. Tot timpul îmi atrage atenția că încep să vorbesc altfel. Repet destul de mult pentru proiect, pentru că e important și de succes și, responsabilitatea crește cu fiecare episod, pentru oamenii care au devenit fideli acestui film.

Pentru că este un film, dacă ne gândim doar un episod durează aproape două ore. Ceea ce înseamnă că 13 episoade sunt ca și 13 filme. Oamenii care au devenit fideli au așteptări foarte mari. Ei știu ce se întâmplă cu personajul. Vor să vadă. Pentru a nu-i dezamăgi trebuie să fii cât mai în rol, cum spunem noi”, ne-a zis George Ivașcu.

”Proiectul acesta important pe care îl am acum în viața mea, numit `Clanul`, îl fac cu liniște pentru că, cel mai frumos este să mă bucur de ceea ce mi se întâmplă. Poate că asta se și simte în spatele discuției despre personaj, că indiferent cât de departe este de mine, eu îl fac cu o continuă bucurie”, a încheiat îndrăgitul actor.