Lia Bugnar, dezvăluiri despre serialul Clanul, sezonul 3. Ce se întâmplă cu rolul lui Theo Rose: „Gravidenia nu e o boală”

Lia Bugnar a făcut dezvăluiri despre sezonul 3 din Clanul. Scenarista a spus ce se va întâmpla cu Theo Rose și personajul său, Vera, având în vedere că vedeta este gravidă și urmează să nască în mai puțin de două luni.

Lia Bugnar, dezvăluiri despre sezonul 3 din Clanul și personajul interpretat de Theo Rose

Lia Bugnar a acordat de curând un interviu în care a oferit câteva detalii despre următorul sezon al serialului Clanul. Chiar în această perioadă,

Mai mult, scenarista promite și surprize. În poveste intervin mai multe personaje noi, printre care și Silvia, ex-Costoiu. Însă, întrebarea de pe buzele multora este dacă Theo Rose va mai apărea în sezonul 3 din Clanul.

Artista este gravidă și urmează ca în aproximativ două luni să aducă pe lume . Lia Bugnar a oferit lămuri. „Evident că apare. De ce să nu apară? Păi, gravidenia nu e o boală. Gravidenia e o etapă din viața omului. Dar nu, nu-i bolnavă. Evident, e un film”, a declarat Lia Bugnar pentru

Experimentul făcut Theo Rose la filmările serialului Clanul

Așadar, fanii serialului Clanul se vor întâlni cu Vera, personajul lui Theo Rose și în sezonul 3. Recent, artista a povestit că a făcut un experiment care ar fi putut să o coste scump, dar care i-a fost de mare folos la filmări.

Astfel, Theo Rose nu a mai citit tot scenariul, așa cum proceda când a debutat în serial. Vedeta a preferat să-și asume un risc major și a învățat doar replicile sale, bazându-se pe informațiile primite de la colegii de echipă.

„În sezonul doi am făcut un experiment care mă putea costa scump la filmări. Am citit și învățat doar secvențele mele. Am pus întrebări echipei cât să știu în permanență în ce moment se află personajul meu și atât.

A fost extraordinar! M-am uitat la sezonul doi ca la un serial despre care nu știam nimic. Până și Vera m-a surprins de câteva ori. Uitasem și ce am avut de jucat. Asta probabil de la problemele de memorie aferente perioadei”, a povestit Theo Rose

Astfel a reușit să facă din Vera un personaj autentic. Provocarea cea mare va veni pentru ea în sezonul 3 din Clanul, dar Theo Rose promite telespectatorilor că va merita și că vor rămâne impresionați.

„Finalul acestui sezon marchează, cred, provocarea pe care mi-am dorit să o merit. Nimic din ce urmează pentru Vera nu-mi mai vine ușor de făcut. Începutul sezonului trei o să vă impresioneze”, a încheiat vedeta Pro TV.