Ce a pățit Dan Negru după dezvăluirile despre politică făcute pentru FANATIK: „Mă așteptam”

Dan Negru s-a trezit cu o postare viralizată blocată pe Facebook, iar prezentatorul de televiziune este extrem de revoltat din cauza cenzurii de care s-a lovit! Pățania vine la scurtă vreme după dezvăluirile pe care le-a făcut în exclusivitate pentru FANATIK. Negru a vorbit despre o posibilă candidatură la primăria Timișoarei.

Ce a pățit Dan Negru din cauza unei postări controversate de pe Facebook. Cu ce a deranjat prezentatorul

Ce a postat Dan Negru de a reușit să deranjeze comunitatea de pe Facebook? A încălcat cu adevărat realizatorul tv regulile de pe rețeaua de socializare? Prezentatorul super-show-ului „The Floor” de la Kanal D a publicat niște informații care ar demonta anumite idei ventilate în spațiul public pe marginea unor teme care au provocat patimi serioase: dispariția cash-ului și impunerea mașinilor electrice.

„M-au dresat spunându-mi că-n lumea civilizată dispare cashul. In America cashul e la căutare, plătești cash, primești reduceri. M-au dresat că-n lumea civilizată viitorul e al mașinilor electrice. În America le-am căutat cu lumânarea.

Nu le-am găsit. Americanul Mark Twain avea dreptate: `Dacă nu citeşti ziarele, eşti neinformat. Dacă le citeşti, eşti dezinformat`”, a scris Dan Negru

Postarea cu pricina i-a fost blocată în urma unor plângeri pe care chiar unii din urmăritorii lui (sau, mai degrabă, hateri) le-au făcut către Facebook. Dan Negru s-a arătat extrem de deranjat de ceea ce a pățit și a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, explicând apoi contextul pentru toată lumea și pe pagina personală de Instagram.

Negru, reacție pentru FANATIK: „Are 7 milioane de vizualizări și e blocată”

„Postarea despre care se tot vorbește este banată pe Facebook. Sunt sute de comentarii pe Facebook despre blocarea postării. Are 7 milioane de vizualizări și e blocată. 7,2 milioane de vizualizări are, mai precis. Dacă încerci să o distribui, nu poți”, a reclamat Dan Negru, via FANATIK.

a revenit ulterior pe Instagram, unde a spus că fix conaționalii lui au vrut să îi bage bețe-n roate, spunând că ar încălca regulile și standardele comunității în social-media.

„În sfârșit! Nu-i bai! Mă asteptam! Ai noștri le raportează, nu ai lor. Denunțul ca și trădarea vin întotdeauna de la ai tăi, nu de la ceilalți!”, a explicat Dan Negru și pe Instagram.

Numele lui Dan Negru provoacă în continuare dezbateri intense în mediul online, în special pentru lucrurile pe care are curajul să le spună, unele cu care, așa cum e vizibil, nu toată lumea poate fi de acord.

Vedeta Kanal D, dorită la primăria Timișoara: „Nu o să candidez, nu o să mă bag”

O altă temă care s-a tot vehiculat despre realizatorul de televiziune a fost cooptarea lui pentru o candidatură la alegerile locale, la Timișoara. Dan Negru a recunoscut, pentru FANATIK, că dar el nu are de gând să se bage în jocul politic.

„Dar, în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune.

Ce să caut eu, mă, în politică? Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică.

Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele (la Antena 1, n, red.). Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere. I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, nah!, oameni grei din niște partide”, ne-a zis Dan Negru.