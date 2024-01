Dan Negru face munți de bani, suficienți și de o campanie electorală! Ce spune de o candidatură la Primărie

Ce atinge Dan Negru se transformă în aur ca în povești. Fie că vorbim de afaceri, fie că vorbim de emisiuni TV, vedeta pare să reușească să le pună pe picioare, să le transforme în adevărate fenomene.

Câți bani face Dan Negru?

Întrebarea ”Câți bani face Dan Negru” are un singur răspuns. Mulți! Foarte mulți. Iar sumele pe care le obține provin din mai multe îndeletniciri ale vedetei Kanal D. În primul rând, e plătit regește ca prezentator TV, fie că vorbim de Kanal D, fie că vorbim de televiziunile din Republica Moldova.

ADVERTISEMENT

În teorie, o singură afacere legată de showbiz. D.N.C. Impact este firma care se ocupă cu activități de interpretare artistică și spectacole. Compania timișoreanului a reușit să obțină, în ultimul an fiscal, rezultate financiare impresionante.

Astfel, cifra de afaceri a firmei lui Dan Negru a fost de peste 2,18 milioane de lei. Adică în jur de 440.000 de euro. Profitul este însă impresionant și pune vedeta Kanal D în rândul milionarilor. Mai exact, el a raportat, conform datelor oficiale ale un profit net de peste 1,63 milioane lei. Adică în jur de 330.00 de euro. Ceea ce înseamnă o medie lunară de aproape 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Dar asta nu este singura lui sursă de venit. Salariul – probabil fabulos – de la Kanal D este completat și de veniturile din Republica Moldova. Dar și de o metodă mai nouă de a face bani. Mai exact, Facebook și Instagram. Care îi aduc, de asemenea, venituri consistente.

Dan Negru câștigă enorm din Facebook și Instagram

Facebook și Instagram pot fi monetizate în anumite condiții. Din asta, de altfel, trăiesc o mulțime de influenceri. Iar Dan Negru, chiar dacă nu se consideră unul dintre ei, știe din plin să profite de algoritmii rețelelor de socializare. Cu mesaje care par apropiate de cele ale lui George Simion, Dan Negru face o mulțime de bani.

ADVERTISEMENT

Astfel, susține , un minimum de 1 dolar la mia de vizualizări la filmulețele pe care le face. Adică, din calculele FANATIK, el a făcut, în ultimele șase săptămâni, un minimum de 15.800 de dolari. Asta dacă nu cumva, fiind vedetă, reușește să încaseze maximum pentru România, adică 3 dolari per mia de vizualizări. Ceea ce ar însemna că suma de mai sus se triplează. Și vorbim doar de ultimele șase săptămâni!

Sursa citată sugerează, de altfel, că Dan Negru, în ciuda zvonurilor, nu ar vrea să intre în politică. Asta în ciuda faptului că, o dată la 4 ani, Dan Negru este în mijlocul unor discuții politice. Fie că vorbim de un post de parlamentar, europarlamentar, primar în Timișoara sau, de ce nu, președinte.

ADVERTISEMENT

Negru, candidat pentru Primăria Timișoara?

De altfel, de curând, s-a și discutat pe tema unei candidaturi ale lui Dan Negru pentru primăria Timișoara. Ar fi, pare-se, contracandidatul perfect pentru ”rivalii” Dominic Fritz sau Nicolae Robu, cei doi care au condus orașul de pe Bega în ultimele decenii.

Discuția, pornită în podcastul , o avea invitată pe Roxana Iliescu, consilier local din Timișoara. Politician cu experiență, una dintre puținele voci ale opoziției din zonă, Roxana Iliescu nu a ascuns că i-ar plăcea să fie contracandidatul lui Dominic Fritz. Și, în discuție, unul dintre moderatori, Mircea Opriș, a pus o întrebare care ridică suspiciuni mai mari ca oricând despre eventuala candidatură a lui Dan Negru.

”Cum vi s-ar părea o finală, pentru Primăria Timișoara, între Roxana Iliescu și Dan Negru?”, a fost întrebarea pusă de jurnalist. ”Doamne Ajută, ar fi extraordinar. (…)

Ar fi foarte interesantă o dezbatere cu Dan Negru, doar plecând de la premisele faptului că este un om care iubește orașul acesta”, a răspuns Roxana Iliescu. Și, admite politicianul, i-ar plăcea să îl aibă drept viceprimar pe Dan Negru.

FANATIK l-a contactat pe Dan Negru pe tema subiectului unei posibile candidaturi la Primăria Timișoara. Iar prezentatorul de la Kanal D a fost absolut categoric în declarațiile făcute. Și a negat că ar intenționa, vreodată, să facă pasul de la showbiz la politică.

Vedeta Kanal D: ”Recunosc că mi se propune candidatura”

”Recunosc că mi se propune candidatura. Dar, în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune. Ce să caut eu, mă, în politică. Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică.

Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele (la Antena 1, n, red.). Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere. I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, nah!, oameni grei din niște partide.

Politica trebuie să se joace la un alt nivel. Să fie oameni pregătiți, ce să facă Negru în politică?! Nu poate oricine, eu chiar cred că asta e o meserie în care trebuie să fii pregătit. Nu poate să vină Negru… Faptul că lumea se uită la ce postez eu, la emisiunile mele, e una. Și alta e să ai încredere în omul ăla. Ce să caut eu la Primărie? Eu nu știu de unde vine apa caldă…

”Mă amuză povestea asta, oarecum”

Nu intră în calcul pentru mine. Mă amuză povestea asta, oarecum. Fostul meu patron, Dan Voiculescu, mi-a propus. Mi s-a părut amuzant. I-am zis: `Patroane, glumești? E o glumă, facem ceva cu farse, o emisiune nouă, ceva?`. Trebuie să existe și în politica asta un pic de bun simț. Oamenii care se bagă trebuie să aibă un pic de decență, un pic de școală, cultură politică… Mie mi se pare degradant pentru viața politică că se vehiculează anumite nume”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Dan Negru.

Mai mult, știe și motivele pentru care numele lui este aruncat, la fiecare patru ani, drept un posibil candidat. ”Partidele fac, în Timișoara, tot felul de sondaje, știu că le-am și văzut. Iar eu, acolo, în sondajele alea, sunt pe locul 1. Dar sunt pe locul 1 ca notorietate, dar nu ca intenție de vot. Iar profesionalismul e alt lucru. Eu le mulțumesc oamenilor că se uită la mine, la Jocul Cuvintelor, dar eu nu aș ști să dirijez un tramvai”, a mai precizat Dan Negru.