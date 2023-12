De ce nu mai face Dan Negru Revelioane la TV: ”Noua lume se schimbă”

De ce nu mai face Dan Negru la TV. „Noua lume se schimbă”, susține fosta vedetă de la Antena 1. Jurnalistul a dezvăluit că nu va apărea la cârma show-ului dintre ani la postul de televiziune unde lucrează acum.

Care este motivul pentru care Dan Negru nu mai prezintă Revelioanele care l-au consacrat. Declarația prezentatorului TV vine după ce timp de 25 de ani a fost o prezență constantă și mult așteptată de români, pe micile ecrane.

E mândru de realizările sale, mai ales că emisiunea a atins cote maxime în perioada pandemiei de coronavirus. A fost cel mai urmărit show din Europa, însă acele vremuri au rămas numai o amintire acum.

„România are cu totul un secol, de la 1918 până acum, și din secolul ăsta un sfert eu am făcut revelioane. Vreo 25 de ani de revelioane, toate lider de audiență, or fi de ajuns. Mă bucură că cel din pandemie, care a avut vârfuri uriașe de audiență.

A fost al doilea cel mai urmărit din Europa, după cum menționa BBC. Dar cred că vremea revelioanelor TV se stinge încet-încet. Lumea are și alte bucurii decât să stea în fața unui ecran de Revelion.

Eu am preluat o ștafetă, un obicei al revelioanelor televizate de dinainte de 89 și am continuat tradiția asta 25 de ani. Dar noua lume se schimbă”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru revista .

Dan Negru, ofertat an de an pentru a prezenta Revelionul

Dan Negru recunoaște că nu duce lipsă de propuneri din partea posturilor de televiziune. Mai mult, renumitul spune că este ofertat an de an pentru a prezenta Revelionul și chiar recent a primit această întrebare de la un post de radio important.

În plus, jurnalistul este chemat constant la Sala Palatului pentru a modera evenimentul dintre ani, însă momentan a refuzat orice este legat de Revelioane. Preferă să fie întrebat de ce nu le mai face decât de ce le mai face.

„Am refuzat proiectele în care nu am crezut, așa că m-am dus la serviciu ca în vacanță”, a mai completat Dan Negru despre secretul carierei sale pe micile ecrane, mai arată sursa menționată mai devreme.