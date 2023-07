Ce a pățit Dana Roba pe masa de operație: ”Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră”

Ce a pățit Dana Roba pe masa de . Cadrele medicale i-au spus tatălui ei că nu știu dacă make-up artistul va trece cu bine peste problemele cu care se confruntă după ce a fost mutilată de soțul său, Daniel Balaciu.

Ce s-a întâmplat cu Dana Roba în timpul intervenției care a durat 9 ore. Vedeta a aflat că medicii nu-i dădeau nicio șansă

Dana Roba a dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat în timpul intervenției care a durat 9 ore, după ce a ajuns în stare gravă la spital. Vedeta a aflat de la sora sa, Lidia, că medicii nu-i dădeau absolut nicio șansă și că a fost la un pas de moarte.

ADVERTISEMENT

A fost resuscitată de 7 ori de cadrele medicale din Timișoara. De fiecare dată doctorii îi spuneau tatălui său că nu va trăi, fiind lovită de 8 ori cu ciocanul în cap. În plus, mâinile sale au fost strivite și sunt în ghips.

„Medicii ieșeau din sala de operație foarte supărați și îi spuneau (n. red tatălui ei): «Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră, se zbate între viață și moarte, mai sunt câteva secunde și cred că o pierdem».

ADVERTISEMENT

Și tata zicea: «Nu, înainte să intrați voi în sala de operație a intrat Hristos, a crezut 100% în treaba asta». Când am ieșit din comă și m-au adus în salon am început să plâng, am zis:

«Eu nu vreau aici, eu oricum nu mă fac bine, nu-mi place aici, mie mi-e foame, mi-e sete». Niciodată, s-au mirat toți medicii, că niciodată nu am spus: «O să mor». Niciodată nu am spus, oricât mi-a fost de greu”, a povestit Dana Roba în emisiunea lui Cristi Brancu, scrie .

ADVERTISEMENT

Dana Roba, mutilată de soțul său

Dana Roba a fost mutilată de soțul său, Daniel Balaciu, care a bătut-o cu bestialitate și din păcate, acum nu mai poate lucra deloc. Acesta este unul dintre motivele pentru care a apelat la ajutorul oamenilor inimoși care îi trimit bani.

Mâna dreaptă este ruptă până la vârful degetelor și va avea nevoie de suporturi pentru încheietură. La cea stângă lucrurile stau mai bine, dar tot va trebui să suporte unele intervenții. spune că tatăl fetelor sale a nenorocit-o.

„Mi-a dat foarte multe ciocane peste mână ca să fie sigur că nu o să mai muncesc niciodată. El în fiecare seară mă cicălea. Începea să mă înjure. Mi-aduc aminte cum mă călca pe față.

ADVERTISEMENT

Nu mai simt, partea dreaptă a nasului nu o mai simt, iar partea de aici a capului nu simt nimic”, a mai spus Dana Roba. Daniel Balaciu a cerut să fie iertat de vedetă de dragul fetelor pe care le au împreună.