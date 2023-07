Povestea tragică a agresiunii! Dana Roba: ”Minte că mi-a dat opt ciocane! Am 20 de operații la cap”

trăiește un calvar după ce soțul ei a mutilat-o în încercarea de a o omorî. Femeia a suferit numeroase operații după ce Daniel Balaciu a lovit-o cu sânge rece în cap. Informațiile apărute initial au fost că soțul vedetei a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap. Dana Roba continua seria dezvăluirilor și spune că a primit peste 20 de lovituri cu ciocanul. Femeia a fost cusută de 20 de ori de către medici.

Dana Roba spune că a primit peste 20 de lovituri de ciocan la nivelul capului: “Am dovada!”

Cunoscutul make-up artist a fost externat din spital. Dana Roba este decisă să nu lase lucrurile așa și vrea să i se facă dreptate. Din acest motiv, vedeta a decis să vorbească și să expună varianta reală, susține ea. După ce a explicat pas cu pas cum a decurs seara fatidică, acum Dana dezvăluie cum decurge recuperarea.

„El minte că mi-a dat opt ciocane în cap. Eu am 20 de operații la cap unde mi-a dat el cu ciocanul. Medicii m-au cusut acolo, îmi curgea sângele. Eu am dovada. Când îmi pun mâna în spatele capului mă îngrozesc câte cusături am. Mi-a cusut țesuturile, îmi curgea enorm de mult sânge. Aveam răni deschise, am o grămadă de plăgi în cap.

Opt ciocane a recunoscut el în fața judecătorului și a procurorului, normal. Dar nu sunt numai opt, sunt mai multe. El a vrut să mă omoare! Dacă Dumnezeu și familia mea nu erau alături de mine, eu nu mai eram în viață astăzi”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba are toate membrele afectate: „Trebuie să fac un RMN”

După intervenția de reconstrucție a craniului, Vedeta a spus pentru FANATIK că sunt șanse să urmeze o intervenție la nivelul piciorului. Dana Roba a fost recent la un consult.

„Sunt în recuperare cu piciorul drept. Am mers să fac un RMN, să văd evoluția. Mi-a dat cinci ciocane în piciorul drept. Este posibil să fiu operată și la picior. Medicii și-au dat toată silința ca eu să nu mor. Dumnezeu i-a făcut să aibă toată atenția asta față de mine.

Cred că Dumnezeu mă va ajuta să trec peste asta. Acum sunt optimistă, înainte nu eram așa. Eram șocată de mine, arătam ca un om mort!”, a mai spus make-up artistul.

Calvarul trăit de Dana Roba nu s-a încheiat: „Voi fi nevoită să fac încă trei operații”

Intervenția la picior nu va fi singura suferită de Dana Roba. După ce medicul care o monitorizează în continuare va considera că este aptă și îi va da ok-ul, make-up artistul va mai fi supus unor alte trei intervenții.

„Mai trebuie să mai fac cel puțin trei operații. Nu îmi simt nasul, nu am miros, gustul îl am în proporție de 60%. În frunte am o gaură adâncă și va trebui să fac operație de reconstrucție a frunții. Nu mai am cutia craniană.

Apoi voi face o intervenție de reconstrucție a nasului și încă o operație la mâini. Aceste trei intervenții trebuie să le fac obligatoriu”, a mai spus Dana pentru FANATIK.

Cine a ajutat-o pe Dana Roba cât era pe patul de spital: „Unul m-a ajutat, altul l-a determinat să-mi dea omorul”

Mii de oameni s-au rugat pentru ca Dana Roba să își revină și mulți au și donat pentru a o susține financiar. Printre cei care au fost alături de ea se numără pastorul Florin Ianovici. Dacă pastorul la care , Dana susține că alți preoți au fost alături de ea.

“Vreau să îi mulțumesc pastorului Florin Ianovici care s-a rugat pentru mine neîncetat. Mi-a spus că a făcut rugăciuni pentru mine ca Dumnezeu să nu mă lase să mor. A știut că nu mă va lăsa să mor și că mă va lăsa mamă pentru copiii mei.

Poate alți pastori nu m-au crezut când le-am spus că duc o viață grea. Unul m-a ajutat, altul l-a determinat indirect pe Daniel să-mi dea omorul”, a mai spus pentru FANATIK Dana Roba.

De la ce a pornit tragedia Danei Roba

În urmă cu puțin timp, Dana Roba dezvăluise că furia soțului său a fost declanșată de faptul că ea a introdus actele de divorț. Femeia voia de mai multă vreme să se despartă de soțul ei pentru că o înjura și blestema.

Cu doar o zi înainte de atacul monstruos, Daniel Balaciu a fost să se spovedească. Dana consider că discuția cu pastorul și confesiunile făcute de Daniel Balaciu bărbatului l-au determinat să o loveaască.

„Cu o zi înainte a fost la pastor să se spovedească. Pastorul i-a spus să nu-mi dea divorțul. El, în loc să țină cu mine, spunea să nu mă lase în pace! Că e păcat să bage divorțul. Nu este păcat să mă bată, este păcat să bage divorț?! Cred că vizita la pastor i-a dat putere să îmi dea omorul”, a mai spus Dana Roba.