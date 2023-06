Ce a pățit o familie de români pe Aeroportul Otopeni. Cu doar 2 ore înainte ca avionul să decoleze, a venit vestea șocantă

Noi acuzații au apărut la adresa companiei aeriene low-cost Wizz Air, referitoare la zboruri anulate și întârzieri masive. Cătălin, unul dintre pasageri, a relatat despre experiența neplăcută trăită cu această companie aeriană pe Aeroportul Otopeni. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), reprezentată de Horia Constantinescu, a declarat că instituția nu are puterea de a lua măsuri în acest caz și că există un act normativ în dezbatere parlamentară care va obliga operatorii economici să aibă un reprezentant în România.

Surpriza neplăcută pe Aeroportul Otopeni

Cătălin a avut , pierzând banii pentru cazarea rezervată în Stockholm, deoarece compania nu a oferit opțiunea de rambursare sau anulare gratuită a rezervării. Într-un incident, zborul a fost anulat cu doar două ore înainte de plecare, iar Cătălin a fost reprogramat pentru duminică, pentru că doar câtorva pasageri li s-au oferit locuri. Într-un alt incident petrecut cu aproape trei luni în urmă, Cătălin a fost nevoit să aștepte mai multe ore în aeroport pentru a se întoarce în țară.

„Pe 1 iunie, am avut biletele cumpărate pentru toată familia, să plecăm în Stockholm. Mi-au dat mail că zborul este anulat cu două ore înainte, la intrare în Aeroportul Otopeni, fără niciun motiv, nici măcar cu o zi înainte. Adică, dacă ar fi întârziat două minute mailul, aș fi văzut pe ecranele de afișare. Zborul era undeva seara, pe la 19:00, cred că la ora 17:00 sau cu aproximație am intrat în aeroport. Am mers la ghișeul Wizz Air de acolo, era o doamnă care pretindea că este de la o agenție, că nu este direct Wizz Air.

N-am avut nici inspirația să aleg o cazare la care puteam să fac o rambursare sau să fac o anulare gratuită. Practic, am primit un mesaj de la Booking că o să plătesc prețul integral, chiar dacă nu mă prezint acolo – deci foarte, foarte neplăcut, a povestit Cătălin despre ultimul incident cu Wizz Air”, a povestit bărbatul, citat de

Ce a făcut bucureșteanul ca să-și recupereze banii

Cătălin a apelat la compania de gestionare a daunelor AirHelp, care se ocupă de drepturile pasagerilor aerieni, pentru a solicita despăgubiri. El a menționat că există pentru întârzieri și anulări de zboruri. Totuși, Cătălin ia în considerare și depunerea unei plângeri în instanță împotriva Wizz Air, susținând că fiecare operator economic trebuie să-și asume consecințele decolărilor.

”În martie, am rămas în Edinburgh opt ore, așteptând zborul către București. Folosesc Wizz Air, adică zbor mai mult de o dată pe lună cu ei – deci până acum cred că avem opt-nouă zboruri pe anul acesta, dar comparând cu anii trecuți, lucrurile se înrăutățesc. Nu îmi dau seama care este problema”, a afirmat Cătălin.

Companiile aeriene, obligate să aibă câte un reprezentant în România

Horia Constantinescu, președintele ANPC, a afirmat că instituția nu poate lua măsuri în cazul întârzierilor repetate și anulărilor de zboruri ale unor companii aeriene străine, cum ar fi Wizz Air și Ryanair. ANPC poate doar sesiza Centrul European al Consumatorului în astfel de cazuri. Totuși, un act normativ aflat în dezbatere parlamentară va obliga operatorii economici să aibă un reprezentant în România.

„Vă pot spune că am avut, la solicitarea reprezentanților Wizz Air, o întâlnire la sfârșitul anului trecut, au venit însoțiți de un cabinet de avocatură românesc, arătându-și disponibilitatea ca toate sesizările primise de către autoritatea noastră să fie transmise, redirecționate către anumite numere de telefon și că se vor îngriji ca toți cei aflați în situații de tipul acestora să fie despăgubiți. Din câte știu, lucrurile au funcționau foarte bine o perioadă, după care au intrat din nou într-o zonă de comunicare mai dificilă.

Atât timp cât consumatorii, luând act că aceste lucruri se întâmplă, încep să nu mai rezerve bilete la companiile ce se confruntă cu astfel de situații, cred că pedeapsa este mult mai grea, să-și piardă clientela. Nu mai bine consumatorul nu speră că va avea un preț foarte mic de bilet de călătorie și șansa, totodată, mare ca acesta, indiferent cât de ieftin a fost, să se anuleze și nu mai bine se orientează către companii aeriene care nu se confruntă cu astfel de situații?”, a spus președintele ANPC.