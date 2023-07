Ce a pățit o româncă în Turcia. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar. Mulți turiști nu știu asta: “Nu te bagă nimeni în seama dacă nu ai bani”

Ce a pățit o româncă în Turcia. Vacanța din Turcia s-a transformat într-un coșmar. Sunt mulți turiști care nici măcar nu știu acest lucru.

Ce a pățit o româncă în Turcia. Sunt mulți turiști care nu știau asta

Ce a pățit o româncă în Turcia. Era și a avut nevoie de internare la spital. O dureau puternic amigdalele și a ajuns la spital.

Acolo, medicii i-au transmis că este nevoie de internare, dar și că are de plătit un preț imens. Era nevoie să dea 2400 de euro pentru ea și fetița ei, pentru că nici copila nu se simțea bine.

Deși femeia avea asigurare medicală cu decontare directă făcută, spitalul turc nu a acceptat. Ei i-au transmis că se poate face doar plata pe loc.

“În urma consultului medical, medicul a constatat că avem nevoie de analize de sânge și tratament perfuzabil cu antibiotic și internare 6 ore atât eu cât și fetița mea.

Costul: 1200 EUR / persoană, adică 2400 EUR amândouă”, a povestit femeia.

Cât a ajuns să plătească românca în vacanță în Turcia la spital

Ulterior, aceasta și-a dat seama că cei de la spital încearcă să o jefuiască pe față cu aceste Astfel, ea le-a spus la spital că nu are atâția bani să plătească totul, iar atunci i s-a oferit un discount.

„Discutând non-stop la telefon cu cei de la Mondial Asistance și văzând nevoile exacte ale copilului, starea ei de sănătate nu necesită internare și administrare de antibiotic perfuzabil, asta îmi era clar, am concluzionat că ne cam “jefuiesc” elegant domnii turci și fac prețuri în funcție de client.

Le-am spus că din păcate nu avem la noi suficienți bani și atunci ne-au spus că o să sune la directorul spitalului să vadă dacă ne pot face un discount”, a spus femeia.

Aceasta a plătit 1255 de euro pentru tratament, deși avea asigurare medicală. Românca a spus că și cu asigurare făcută, dacă nu avea bani suficienți la ea nici nu ar fi fost băgată în seamă.

„Asta înseamnă că degeaba ai asigurare, că poți să mori cu ea în mână și nu te bagă nimeni în seama dacă nu ai bani”, a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.