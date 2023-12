Ce a pățit o tânără din Sibiu după ce a cumpărat o mașină de pe internet. Țeapa a fost uriașă: “Avea bandă izolatoare pusă pe martori”

Femeia și-a căutat o mașină uzată pe internet. Când a considerat că a găsit ceea ce căuta, a plătit 2.500 de euro pentru un autoturism Wolkswagen Passat produs în anul 2007.

Ce a pățit o tânără din Sibiu după ce a cumpărat o mașină de pe internet

Tânăra de pe Facebook Marketplace. Ea a relatat pentru presa locală că și-a trimis prietenul să vadă mașina și să o probeze. Acesta a testat-o la o plimbare prin oraș și la acel moment nu au fost probleme. Acestea ar fi apărut două zile mai târziu.

”Pe autostradă, în drum spre Arad, am văzut că nu mai mergea mașina. Am mers cu 80 de kilometri pe oră pe autostradă deoarece mașina nu putea să prindă mai mult.

Am dus-o la ‘tester’ unde am aflat că avea 100.000 de kilometri dați înapoi și bandă izolatoare pusă la ‘martori’ pentru a nu se vedea că sunt aprinși.

Odată ce am dat banda jos, toți martorii s-au aprins. L-am sunat să îi spun că îmi vreau banii înapoi pentru că mașina nu este funcțională”, a spus Ionela Zamacău, citată de Ora de Sibiu.

Tânăra i-a cerut banii înapoi vânzătorului, însă acesta nu a acceptat. A venit totuși cu o contraofertă, propunându-i un schimb cu o altă mașină, plus o diferență de bani. Tânăra a refuzat.

Vânzătorul susține că nu a modificat mașina în niciun fel

Vânzătorul susține că nu a știut de problemele pe care le avea mașina. de la un alt bărbat. ”Eu am luat mașina de la un băiat care voia să o vândă. Mie fata mi-a scris după vreo două luni de zile să îi dau banii înapoi pe mașină că nu îi mai merge, că ‘nu îi mai trage’.

Ce vină am eu? Până la urmă nu e o mașină nouă, e din 2007. Eu știu ce i-o fi făcut la mașină? N-am nimic de ascuns. Eu n-am pus nici o bandă izolatoare în bord”, a spus tânărul care i-a vândut mașina Ionelei.

“I-am zis fetei că o ajut să rezolvăm problema, să nu rămână cu paguba. I-am spus că îl sun pe un băiat să îl întreb dacă are vreo mașină bună să i-o dea sau să vedem ce bani ne poate dă pe mașina cumpărată de ea. El a zis că ar putea-o cumpăra cu 1.500 de euro, dar nu am fost de acord că fata totuși ne-a dat pe Passat 2.500 de euro.

Nu am vrut să rămână cu paguba căci mă gândesc că cine cumpără o mașină așa ieftină, muncește. Eu i-am dat o mașina bună. Nu poți să vii după două luni să spui că nu mai merge. Ea a vrut să îi dau 2.00o de euro pe mașina stricată. I-am zis că vreau să o ajut să își recupereze din bani”, spune tânărul.

Bărbatul susține că nu a modificat kilometrajul mașinii și nici nu i-ar fi făcut alte modificări. ”Nu am făcut așa ceva în viața mea. Mașina aceea am luat-o de la un băiat, după aceea a mai fost la încă trei și după a ajuns din nou la mine și eu am vândut-o din nou. Eu nu am niciun antecedent cu nimeni că i-am dat o mașină rea”, a mai declarat tânărul.