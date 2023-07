Ce a pățit Sylvia Sârbu: ”Aveam o problemă cu renunțarea la controlul absolut”

Sylvia Sîrbu a lansat o aplicație cu meditații înregistrate, pentru a ajuta oamenii să-și găsească liniștea și puterea. Profa de Zen a primit deja feedback-uri pozitive, iar artista a reușit să schimbe viețile ascultătorilor. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a povestit cum i-a venit această idee.

Sylvia Sîrbu a lansat propria aplicație de meditație

Profa de Zen a pus în aplicare lucrurile pe care le-a învățat la cursurile pe care le-a urmat în ultimii ani. Astfel, a avut ideea să își facă propria aplicație, unde oamenii îi pot asculta meditațiile ghidate.

“Ideea cu meditațiile înregistrate mi-a venit acum mai mulți ani, când eram la început și mergeam la cursuri. Defectul profesional de artist mă făcea să observ foarte bine și oamenii din jur. Am observat că la toate cursurile se făceau un gen de meditații ghidate.

Eu aveam o problemă cu renunțarea la controlul absolut. Îmi era dificil să mă las dusă în acest proces de meditație. În timpul cursurilor, mintea mea începea să zboare. Spuneam că nu îmi place muzica, că eu aș fi vorbit altfel, eu aș fi făcut altceva.

Și atunci am zis să fac niște meditații ghidate, așa cum mi le imaginam eu. Voiam să sune într-un fel, cu o anumită muzică. Știam limbajul folosit și tehnicile. Mi-am pus această amprentă artistică și am înregistrat câteva meditații, pe care le-am postat pe YouTube, în 2016”, a declarat Sylvia Sîrbu pentru FANATIK.

Aplicația Sylviei Sîrbu se bucură de succes: “Am deja 12.000 de descărcări”

Artista a pornit cu clipuri postate pe YouTube, care au depășit milionul de vizualizări. Apoi, după ce a lansat aplicația de meditații, s-a bucurat de feedback-ul pozitiv al ascultătorilor.

“Feedback-ul pe care l-am primit a fost peste așteptările mele. Există sute de mii de vizualizări, o meditație cred că are peste un milion de vizualizări. Foarte mult feedback pozitiv, care m-a uimit. Am primit mesaje că unii psihoterapeuți le recomandă oamenilor să asculte meditațiile mele.

Una dintre ele a fost inclusă în programul anti-depresie a unui psihiatru. În pandemie am zis că acela e momentul potrivit să încep proiectul acesta. Așa am creat aplicația, care . Nu mă așteptam să fie atât de dificil tot parcursul.

În toată această perioadă am învățat și eu multe despre vocea mea, despre cum ar trebui să vorbesc. Eu nu prea am promovat această aplicație, pentru că am fost foarte ocupată. Abia anul acesta o să mă ocup mai puternic cu promovarea. Am deja 12.000 de descărcări, iar feedback-ul este peste așteptările mele”, a mai adăugat Profa de Zen.

Profa de Zen, despre greșelile în meditație: “Nu există rezolvare peste noapte”

Artista ne-a spus care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii la începutul călătoriei spirituale. Vedeta a declarat că multe persoane se grăbesc, iar călătoria este mai importantă decât destinația finală.

“Cea mai frecventă greșeală pe care o fac oamenii la început de drum este că nu sunt consecvenți. Să lucrezi cu sinele, cu subconștientul, durează ani și ani de zile. Întotdeauna vom avea ceva de rezolvat la noi înșine. Toate tiparele acestea toxice, negative, pe care le avem, ne-au fost implementate în ani de zile, din copilărie.

Nu există rezolvare peste noapte. Există acum metode care promit marea cu sarea, că faci un exercițiu și s-a rezolvat totul. Eu am văzut cum se lucrează. Dacă vrei să mergi în profunzimea ființei tale, nu există o metodă rapidă.

Trebuie să te și studiezi și să faci munca aceasta grea, pe care noi o numim ‘lucrul cu umbrele’. Când te simți copleșit, este bine să mai iei și o pauză de la aceste lucruri. Nu cred că scopul final este cel mai important, ci călătoria în sine”, a mai spus .

Sylvia Sîrbu a schimbat viețile oamenilor: “Este incredibil”

Profa de Zen este foarte mulțumită și împlinită deoarece munca sa dă roade. Cei care i-au ascultat meditațiile ghidate au fost impresionați de evoluția lor și chiar au spus că li s-a schimbat viața.

“Sunt anumiți oameni care preferă să rămână la statutul de victimă. Este mult mai ușor să ne plângem toată ziua sau să dăm vina pe alții. . Iar mie îmi place să ajut oameni. E o chestie care mă împlinește mult sufletește. Anumiți oameni mi-au spus că și-au schimbat viața datorită materialelor mele audio.

Am avut un bărbat care asculta afirmațiile pozitive și a rezonat atât de mult cu ce spuneam eu, încât a renunțat la job și a plecat în Thailanda. De atunci, el călătorește prin lume și a devenit un om foarte spiritual. Îi ajută pe oameni cu privire la anxietate emoțională. Mai am o tipă care era însărcinată și îmi spunea că ascultă materialele mele în fiecare seară.

A spus că le-ar asculta și pe masa de operație, când va naște. Asta îmi aduce o împlinire sufletească deosebită. Faptul că pot să contribui la starea de bine a unor oameni, pe care nu îi cunosc, dar cu care am format o conexiune. Asta e incredibil, să faci ceva dincolo de interesul tău propriu”, a mai declarat Sylvia Sîrbu pentru FANATIK.