Ce a pățit un român care a plătit taxa de autostradă în Grecia: ”Mi-a lăsat un gust amar”

Un român care a vrut doar să fie corect și să plătească taxa de autostradă în Grecia a avut parte de o surpriză neplăcută. Ce e mai rău e faptul că nu este singurul turist care a trăit o astfel de experiență.

Ce a pățit un român care a plătit taxa de autostradă în Grecia

Grecia este cu siguranță destinația preferată de vacanță a românilor. Prețurile sunt ceva mai accesibile aici, peisajele unele pe măsură, iar plajele generoase, cu apă cristalină, nisip fin și nu numai.

Chiar și așa, sunt și anumite situații neplăcute care se mai întâmplă aici care doar a plătit taxa de autostradă în Grecia a fost dezamăgit.

Într-o postare pe un grup de Facebook, bărbatul a povestit întreaga întâmplare. Surprinzător este faptul că alți români sunt deja obișnuiți cu așa ceva și au pățit-o de mai multe ori, așa că știu ce să facă.

Românul a plătit taxa de autostradă în Grecia, însă se pare că restul de bani nu a mai venit. Chiar dacă nu este vorba de o sumă tocmai mare, acesta dezvăluie că s-a simțit ”înșelat”. Deși a crezut prima oară că e vorba de o eroare, când a plătit a doua oară taxa de autostradă în Grecia, lucrurile s-au repetat.

„Am întâmpinat următoarea situație atât la intrare în Grecia, cât și la ieșire, la primul, respectiv ultimul punct de taxare pentru autostradă. Inițial am zis ca a fost o scăpare, dar s-a repetat și astăzi la plecare.

Taxa este de 2 euro și dacă nu ai suma exactă, primești rest cu 1 euro mai puțin. Restul este compus din cele mai mici monede, nu ai timp să le numeri pe loc. Nu e sumă mare, e de gest și de faptul că te simți înșelat”, a scris acesta pe Forum Halkidiki.

Și alți români au pățit același lucru

Iar comentariile au început să curgă din partea altor români care au plătit taxa de autostradă în Grecia. Se pare că de fiecare dată s-a întâmplat același lucru, iar nimeni nu a primit restul.

Tocmai din acest motiv, cele mai multe persoane preferă să plătească cu cardul. În acest mod, suma exactă este luată de pe card și se mai pune problema de rest. De asemenea, nu doar la taxa de autostradă sunt astfel de probleme.

Alți români spun că și la plajă ori la anumite baruri, toată lumea uită să dea restul. Chiar și așa, deși au rămas cu un gust amar, aceștia spun că acum știu cum și

“Eu am dat o bancnotă de 20 de E și ziceau că nu e bună, mi-au cerut altă pe principiul că o voi uită pe prima. M- am prins și am cerut- o. Că altfel treceam și până mă întorceam nu mai recunoșteau nimic. Mi-a lăsat un gust amar”, a fost unul dintre comentariile primite.