Gestul banal pentru care o româncă a fost amendată în Grecia, deși stătea pe bancheta din spate a mașinii: ”Au cam sărit calul!”

O româncă s-a trezit cu o amendă în Grecia fix în momentul în care se întorcea spre România. Deși stătea pe bancheta din spate a mașinii, se pare că acest lucru avea să o coste destul de ”scump”.

Gestul banal pentru care o româncă a fost amendată în Grecia

Pentru ce a fost amendată românca în Grecia? Într-o postare pe un grup de Facebook, aceasta a povestit întreaga întâmplare. Nu părea tocmai deranjată de gestul făcut și nici de amenda primită, cert este că voia să știe locul unde o poate achita.

Alte persoane în schimb au fost revoltate când au aflat că un gest atât de banal poate duce la o amendă în Grecia. Și totuși ce a pățit românca? Se pare că mașina în care se afla a fost oprită de poliție.

Deși stătea în spate, aceasta nu purta centura de siguranță, astfel că a fost amendată cu 50 de euro. Totodată, ea a cerut sfatul altor persoane pentru a afla unde poate să plătească suma respectivă. Se pare că niciunul dintre polițiști nu vorbea engleză.

“Suntem pe drum spre România din Grecia și am fost opriți de politie, am primit amenda de 50 de euro pentru ca pasagerul din spate nu purta centura de siguranță. Aveți idee cum procedez? Unde anume o pot plăti? Ca domnii polițiști nu vorbeau deloc engleza. Mulțumesc anticipat!”, a scris aceasta pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.

Totodată, ea a mai adăugat că are un bebeluș, astfel că era nevoită să se miște constant în spate. Acesta este și motivul pentru care nu și-a pus centura de siguranță. Chiar și așa, românca se teme ca nu cumva amenda să vină mai mare în România.

Comentarii revoltătoare la postarea femeii

Iar comentariile care au urmat au fost de-a dreptul revoltătoare. Nu puțini sunt cei care au fost șocați în Grecia. Mai mult de atât, unele persoane i-au acuzat pe greci că ”ar fi sărit calul”.

Pentru alții, gestul femeii a fost un ”nimic” și nu ar fi trebuie sancționat în niciun caz. “Ce mă? Amendă pentru centură la turiști în GR? Păi… să le fie rușine!Când mergeam cu cash în buzunare și intrăm în radar cu 100+ în limita de 60, săreau în față și când vedeau nr de turist îți făceau semn să mergi mai departe! Și acum se iau de centură?

Să le fie rușine! Încep să se înmulțească motivele pentru care să merg în TR. Au cam sărit calul!A nu se înțelege că susțin nesimțirea în trafic și încălcarea arogantă a legilor! Doar că, ar trebui să continue să închidă ochii la nimicurile făcute de turiști!”, a fost unul dintre comentarii.

Au fost și femei care au spus că mașina nu pleacă de pe loc până nu își pun centura de siguranță, chiar dacă stau în spate. Chiar și așa, nimeni nu a putut să îi dea un sfat legat de plata amenzii.